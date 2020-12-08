Игра Gran Turismo 7 выйдет в 2021 году и станет эксклюзивом для PlayStation 5





Стало известно, что грядущая игра Gran Turismo 7 станет эксклюзивом для консоли Sony PlayStation 5. Sony выпустила трейлер New and Upcoming Games PS5, в котором, в том числе, фигурирует и эта игра с обозначением PlayStation 5 Exclusive. Скорее всего, игра будет временным эксклюзивом для консоли, а через некоторое время, например, через год, выйдет и на других платформах.

Также из ролика стало понятно, что игра выйдет в 2021 году – в нём содержит надпись Coming 2021. Это важно, поскольку ранее Sony говорила, что игра «Появится на PlayStation». Ранее также в одном из трейлеров упоминалось, что игра выйдет в первой половине 2021 года, но теперь такого уточнения в ролике Sony уже нет.

Из этого трейлера можно узнать ещё несколько интересных моментов. Например, что проект Athia от Square Enix будет эксклюзивом для консоли PS5 в течение как минимум 24 месяцев. Это в 2 раза превышает срок обычных консольных эксклюзивов. Большинство таких эксклюзивов имеет ограничение в один год.

Источник: wccftech