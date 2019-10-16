Игра League of Legends выйдет на смартфонах и консолях, студия также работает над новым шутером





Одна из крупнейших и наиболее популярных компьютерных игр – League of Legends – наконец-то выходит на другие платформы. Во время празднования своего 10-летия студия Riot Games анонсировала новую версию League of Legends под названием Wild Rift, которая будет доступна как для мобильных устройств, так и для игровых консолей. Но пока что перечень поддерживаемых консолей пока не уточняется.

Судя по всему, мобильная и консольная версии будут такими же, как и основная версия League of Legends с практически идентичным MOBA геймплеем. Изменения ориентированы на то, чтобы лучше приспособиться к новым платформам, включая новую схему управления с двумя стиками. Также сообщается о новой карте и более коротких матчах продолжительностью около 15-20 минут. Вместе с тем, в студии заявляют, что игру переделывают с нуля.

«Wild Rift — это не порт LoL на ПК, — заявляют в Riot Games, — это новая игра, созданная с нуля, чтобы гарантировать, что это отточенный, законный опыт LoL, который стоит времени игроков».

Слухи о появлении мобильной версии League of Legends, выпущенной ещё в 2009 году, циркулировали на протяжении нескольких лет. И лишь теперь они получили официальное подтверждение. Мобильная версия Wild Rift будет запущена в 2020 году, предварительная регистрация уже доступна через Google Play. Пока неизвестно, когда игра будет доступна на консоли.

Вместе с тем, студия Riot Games рассказала и о своём полностью новом проекте. Пока что о нём известно не так уж и много. Он фигурирует под кодовым названием Project A. В компании описывают игру как «стильный, соревновательный, основанный на персонажах тактический шутер для ПК». При этом данная игра не будет основана на расширяющейся фантастической вселенной League of Legends. Вместо этого предусмотрено совершенно новое окружение.

«Игра разворачивается на прекрасной Земле ближайшего будущего и включает смертоносных персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями, создающими тактические возможности для их огнестрельного оружия», — поясняют в компании.

Announcing «Project A», our character-based tactical shooter set in a near-future Earth. pic.twitter.com/wqEXl0Hxbn — Riot Games (@riotgames) October 16, 2019

Судя по этому небогатому описанию, Project A сочетает элементы таких игр, как Overwatch и Counter Strike. Но пока что это все имеющиеся сведения о новой игре Riot Games. Разработчики не называют даже примерных сроков выхода игры. Они лишь обещают поделиться дополнительными сведениями о Project A в следующем году.

Источник: The Verge 1, 2