



Вышедшая в 2016 году игра Pokémon Go получила взрывную популярность. Спустя всего неделю после анонса она стала самой популярной игрой для смартфонов в истории США и менее чем за месяц после релиза достигла отметку в 100 млн установок. Причём, на тот момент она даже не была доступной во многих странах.

Но вскоре разработчики начали фиксировать снижение интереса игроков к Pokémon Go, и рост пользовательской базы замедлился. Тем не менее, для определённой аудитории она всё ещё остаётся популярной. И теперь, немногим более чем через 3 года после выпуска, игра Pokémon Go преодолела рубеж в 1 млрд загрузок. Показатель в 500 млн загрузок был достигнут в сентябре 2016 года. Конечно, часть из этих загрузок приходится на повторные установки, но всё равно, это выдающееся достижение для игры.

К сожалению, нет сведений о том, сколько игроков сохраняют активность в игре на текущий момент. Согласно оценкам Superdata по состоянию на май 2018 года, у Pokémon Go насчитывалось около 147 млн ежемесячно активных игроков.

Источник: Engadget