Игровая индустрия в 2022 году — объем $200 млрд, более 3 млрд игроков и историческая победа США над Китаем [Прогноз Newzoo]

Аналитическая компания Newzoo опубликовала свой прогноз по видеоигровой индустрии на 2022 год. Фирма ожидает, что в текущем году доходы отрасли возрастут до потрясающих $203,1 млрд.

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Объем $200 млрд и более 3 млрд игроков по всему миру

Также Newzoo прогнозирует, что США впервые обгонят Китай по доходам от игр, хотя само преимущество будет минимальным. Среди других интересных прогнозов, связанных с доходами, то, что доход от мобильных игр, вероятно, в 2022 году впервые превысит $100 млрд.

Также Newzoo ожидает роста доходов до $222,6 млрд в 2024 году при среднегодовом темпе роста CAGR в 5,6%.

До конца этого года общее количество геймеров во всем мире установит новый рекорд – 3,09 млрд. долларов.

США впервые обойдут Китай по доходам от игр

Аналитики Newzoo ожидают, что США получат $50,5 млрд от продажи игр, а Китай — $50,2 млрд. Это изменение может быть следствием более жестких правил китайского правительства по играм. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион все еще остается крупнейшим регионом по доходу с доходом $96,3 млрд из вышеупомянутых $203,1 млрд.

Регионы Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки демонстрируют сильный рост. Ожидается, что стремительно развивающиеся рынки также будут способствовать росту доходов от мобильных игр.

Сегмент мобильных игр превысит $100 млрд.

Рынок мобильных игр вот-вот преодолеет очередную веху. Ожидается, что в этом году рынок преодолеет отметку в $100 млрд — если быть точным, $103,5 млрд. Это значит, что в 2022 году на мобильные игры будет приходиться более половины всех доходов от игр. Как здесь не вспомнить о недавнем анонсе Warcraft: Arclight Rumble.

Newzoo сообщает, что консоли в этом году также будут стимулировать рост доходов, главным образом благодаря увеличению популярности подписочных сервисов (например, обновленная модель PlayStation Plus, не говоря уже о Xbox Game Pass). Сегмент также предлагает самый большой выбор как эксклюзивов, так и проектов сторонних студий. Сегмент ПК-игр, отмечает Newzoo, будет расти, но не так сильно из-за отсутствия громких эксклюзивов и подписок.