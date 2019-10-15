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Игровой сервис Google Stadia запустят 19 ноября

Игровой сервис Google Stadia запустят 19 ноября

Игровой сервис Google Stadia запустят 19 ноября


Google сегодня представила целую россыпь новых устройств, включая смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, премиальный хромбук Pixelbook Go, полностью беспроводные наушники Pixel Buds 2, новое поколение домашнего помощника Google Nest Mini и Wi-Fi Mesh-систему Nest Wifi. В ходе традиционной «железной» презентации не обошлось и без другого анонсов, касающихся сервисов. О голосовом помощнике Google Assistant второго поколения мы уже рассказали в одной из предыдущих новостей, а здесь речь пойдет об игровом онлайн-сервисе Stadia.

В рамках презентации Google назвала точную дату запуска собственной игровой платформы — 19 ноября. В этот день сервис станет доступен в 14 странах первой волны (США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия).

Напомним, Google Stadia был впервые представлен в марте. Он позволит играть в разрешении 4K при 60 к/с с поддержкой HDR и шестиканального звука на любом устройстве, имея только стабильное высокоскоростное подключение к интернету и, разумеется, оплаченную подписку. Для поддержки режима 4K при 60 к/с понадобится стабильный интернет со скоростью 35 Мбит/с, для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а для 720p хватит и 10 Мбит/с. В США подписка будет стоить $10 в месяц, а в Европе — 10 евро в месяц.

Одновременно Google опубликовала ролик, подробно объяснив, как будет работать сервис Stadia.

Доступ к Google Stadia получат пользователи, которые ранее потратились на покупку специального комплекта Founder’s Edition за $130, включающего контроллер от Google, медиаплеер Chromecast Ultra и три месяца подписки на Stadia Pro с библиотекой игр. В прошлом месяце Google сообщила, что все наборы Founder’s Edition практически распроданы в большинстве стран. Но им на смену придут аналогичные комплекты под названием Premiere Edition.

На момент запуска Google Stadia будут доступны такие игры: Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Destiny 2 и Wolfenstein: Youngblood и многие другие.

В следующем году появится план Stadia Base без ежемесячных платежей (каждую игру нужно будет покупать отдельно, а разрешение будет ограничено Full HD).

Источник: The Verge

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