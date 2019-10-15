Игровой сервис Google Stadia запустят 19 ноября

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Google сегодня представила целую россыпь новых устройств, включая смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, премиальный хромбук Pixelbook Go, полностью беспроводные наушники Pixel Buds 2, новое поколение домашнего помощника Google Nest Mini и Wi-Fi Mesh-систему Nest Wifi. В ходе традиционной «железной» презентации не обошлось и без другого анонсов, касающихся сервисов. О голосовом помощнике Google Assistant второго поколения мы уже рассказали в одной из предыдущих новостей, а здесь речь пойдет об игровом онлайн-сервисе Stadia.

В рамках презентации Google назвала точную дату запуска собственной игровой платформы — 19 ноября. В этот день сервис станет доступен в 14 странах первой волны (США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия).

Напомним, Google Stadia был впервые представлен в марте. Он позволит играть в разрешении 4K при 60 к/с с поддержкой HDR и шестиканального звука на любом устройстве, имея только стабильное высокоскоростное подключение к интернету и, разумеется, оплаченную подписку. Для поддержки режима 4K при 60 к/с понадобится стабильный интернет со скоростью 35 Мбит/с, для разрешения Full HD будет достаточно 20 Мбит/с, а для 720p хватит и 10 Мбит/с. В США подписка будет стоить $10 в месяц, а в Европе — 10 евро в месяц.

Одновременно Google опубликовала ролик, подробно объяснив, как будет работать сервис Stadia.

Доступ к Google Stadia получат пользователи, которые ранее потратились на покупку специального комплекта Founder’s Edition за $130, включающего контроллер от Google, медиаплеер Chromecast Ultra и три месяца подписки на Stadia Pro с библиотекой игр. В прошлом месяце Google сообщила, что все наборы Founder’s Edition практически распроданы в большинстве стран. Но им на смену придут аналогичные комплекты под названием Premiere Edition.

На момент запуска Google Stadia будут доступны такие игры: Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Destiny 2 и Wolfenstein: Youngblood и многие другие.

В следующем году появится план Stadia Base без ежемесячных платежей (каждую игру нужно будет покупать отдельно, а разрешение будет ограничено Full HD).

Источник: The Verge