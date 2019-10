Pixelbook Go — самый доступный хромбук Google ($649), но только в минимальной конфигурации с Intel Core m3

Как и ожидалось, вместе с новыми смартфонами Pixel 4 и полностью беспроводными наушниками Pixel Buds 2 на сегодняшнем крупном мероприятии Made by Google, которая многим показалась откровенно скучной, также был представлен Pixelbook Go — самый доступный и компактный хромбук Google в традиционном форм-факторе. В базовой конфигурации новинка оценивается в $649. Премиальные хромбуки Google прошлых поколений стоили минимум $1000, хотя на фоне предложений сторонних производителей Pixelbook Go дешевым не назовешь.

Напомним, оригинальный Pixelbook, выпущенный в 2017 году, был ноутбуком-трансформером, а Pixel Slate 2018 года — планшетом-трансформером.

Lightweight, grippable, and ready to travel — stay on the move with #PixelbookGo. #madebygoogle pic.twitter.com/52bLVd9gRJ — Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019

С точки зрения дизайна Pixelbook Go ничем не удивляет, разве что рельефной фактурой нижней части корпуса, напоминающей стиральную доску, для более надежного удерживания и оригинальными цветами. Но после Pixelbook с его двойной отделкой, как у смартфонов Pixel прошлых поколений, дизайн Pixelbook Go оригинальным не назовешь. Говоря о цветах, Pixelbook Go доступен в двух вариантах цветового оформления корпуса: Just Black и Not Pink. Причем если «просто черный» вариант уже доступен для предзаказа, то «не розовый» на данный момент заказать нельзя.

Pixelbook Go оснащается сенсорным дисплеем диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD или 4K Ultra HD Molecular Display в топовой конфигурации. За упомянутые в первом абзаце $649 предлагается начальный вариант Pixelbook Go на энергоэффективном CPU Intel Core m3. Версии с более производительными CPU Intel Core i5 и i7 стоят соответственно $849, $999 и $1399. Объем ОЗУ в зависимости от версии составляет 8-16 ГБ, а объем SSD — 64, 128 или 256 ГБ. Клавиатура оснащена светодиодной подсветкой, но было бы странно, если бы ее не было.

Автономность заявлена на уровне 12 часов, а поддержка технологии быстрой зарядки позволяет всего за 20 минут пополнить емкость аккумуляторной батареи настолько, что хватит еще на два часа работы.

Из портов есть только пара USB-C и аудиоразъем. Комплект поставки включает ЗУ с разъемом USB-C мощностью 45 Вт. Габариты Pixelbook Go составляют 311х206,3х13,4 мм, а вес — около 1 кг.

Продажи Pixelbook Go в США стартуют 28 октября.