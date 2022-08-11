Новости

Игры PlayStation на ПК — Sony запустила отдельный раздел сайта с играми, доступными также на PC

Игры PlayStation на ПК — Sony запустила отдельный раздел сайта с играми, доступными также на PC

Sony собрала вместе все игры PlayStation, которые доступны также на ПК — отдельный раздел стал частью главного сайта PlayStation.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Не секрет, что выпуск игр PlayStation на ПК — важная часть стратегии Sony по наращиванию пользовательской базы. Более того, японцы на этом еще и неплохо зарабатывают — на недавней бизнес-конференции с инвесторами глава PlayStation Джим Райан сообщил, что в этом году Sony рассчитывает заработать $300 млн на играх для ПК. Очевидно, что запуск отдельной страницы с играми PlayStation на ПК — часть рекламной кампании Sony с целью продвижения таких игр.

Кроме уже вышедших игр, на страничке есть отдельная вкладка с будущими релизами.

Игры PlayStation на ПК — Sony запустила отдельный раздел сайта с играми, доступными также на PC

Впереди ПК-бояр геймеров ждет Marvel’s Spider-Man Remastered 2018, которая выходит уже завтра, 12 августа. Кстати, на OpenCritic уже есть первые рецензии – игра получила 88 баллов из 100 на основные 53 обзора, и 96% критиков рекомендуют экшен к прохождению. Спин-офф — Spider-Man: Miles Morales — выйдет на ПК осенью 2022 года, но точной даты Sony пока не сообщает. Также до конца 2022 года на ПК должны выйти еще несколько эксклюзивов PlayStation — обновленные Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy.

Sony продала 21,7 млн PS5 та суттєво (на 16%) знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить