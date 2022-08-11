Игры PlayStation на ПК — Sony запустила отдельный раздел сайта с играми, доступными также на PC

Sony собрала вместе все игры PlayStation, которые доступны также на ПК — отдельный раздел стал частью главного сайта PlayStation.
Не секрет, что выпуск игр PlayStation на ПК — важная часть стратегии Sony по наращиванию пользовательской базы. Более того, японцы на этом еще и неплохо зарабатывают — на недавней бизнес-конференции с инвесторами глава PlayStation Джим Райан сообщил, что в этом году Sony рассчитывает заработать $300 млн на играх для ПК. Очевидно, что запуск отдельной страницы с играми PlayStation на ПК — часть рекламной кампании Sony с целью продвижения таких игр.
Кроме уже вышедших игр, на страничке есть отдельная вкладка с будущими релизами.
Впереди ПК-
бояр геймеров ждет Marvel’s Spider-Man Remastered 2018, которая выходит уже завтра, 12 августа. Кстати, на OpenCritic уже есть первые рецензии – игра получила 88 баллов из 100 на основные 53 обзора, и 96% критиков рекомендуют экшен к прохождению. Спин-офф — Spider-Man: Miles Morales — выйдет на ПК осенью 2022 года, но точной даты Sony пока не сообщает. Также до конца 2022 года на ПК должны выйти еще несколько эксклюзивов PlayStation — обновленные Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy.
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