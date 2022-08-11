Игры PlayStation на ПК — Sony запустила отдельный раздел сайта с играми, доступными также на PC

Sony собрала вместе все игры PlayStation, которые доступны также на ПК — отдельный раздел стал частью главного сайта PlayStation.

Не секрет, что выпуск игр PlayStation на ПК — важная часть стратегии Sony по наращиванию пользовательской базы. Более того, японцы на этом еще и неплохо зарабатывают — на недавней бизнес-конференции с инвесторами глава PlayStation Джим Райан сообщил, что в этом году Sony рассчитывает заработать $300 млн на играх для ПК. Очевидно, что запуск отдельной страницы с играми PlayStation на ПК — часть рекламной кампании Sony с целью продвижения таких игр.

Кроме уже вышедших игр, на страничке есть отдельная вкладка с будущими релизами.