Игры Sins of a Solar Empire: Rebellion и Anno 1602 можно получить бесплатно на протяжении ограниченного периода времени

Чем ближе новогодние праздники, тем щедрее становятся сервисы цифровой дистрибуции, предлагающие бесплатные раздачи игр на радость игрокам и коллекционерам. Не дожидаясь наступления выходных, Steam и Ubisoft решили отдать страждущим по одной игре.

Так, в сервисе Steam на протяжении 48 часов (до 19 декабря) можно бесплатно получить игру Sins of a Solar Empire: Rebellion. Это космическая стратегия в реальном времени, выпущенная в 2012 году. Она предлагает игроку сразиться за господство в галактике, возглавив одну из фракций. Для этого нужно колонизировать планеты и другие космические объекты, развивать инфраструктуру, вести научные исследования, а также вступать в схватки с представителями других рас. Sins of a Solar Empire: Rebellion представляет собой расширенную и дополненную версию игры, вышедшей ещё в 2008 году. В неё добавлены новые классы кораблей, ветви исследования, сценарии, улучшенная дипломатия. Игра собрала очень положительные отзывы критиков. Игру Sins of a Solar Empire: Rebellion можно получить бесплатно по следующему адресу.

В то же время Ubisoft устроила раздачу игры Anno 1602, выпущенной ещё в 1998 году. Это стратегия, в которой предстоит заниматься строительством и развитием колоний на небольших островах. В процессе развития необходимо будет уделять внимание управлением ресурсами, разведке, дипломатии и торговле. Получить игру Anno 1602 можно по следующему адресу. Раздача продлится до 23 декабря.