IKEA и ASUS ROG официально представили коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров — она начнет продавать глобально с октября 2021 года

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Изображения игровых предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA, созданных в сотрудничестве с ASUS ROG, появились в сети на прошлой неделе, накануне официального запуска продаж в Китае (29 января), а сейчас IKEA сделала анонс, раскрыв детали глобального релиза.

Шведский мебельный гигант IKEA объявил о сотрудничестве с игровым брендом ASUS ROG (Republic of Gamers) для создания «доступной игровой мебели и аксессуаров» еще в сентябре 2020 года.

В геймерскую коллекцию IKEA вошло целых шесть продуктовых линеек — HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. Всего в рамках этих линеек представлено более 30 предметов мебели и аксессуаров — компьютерные столы, тумбочки, кресла, подставки для наушников, термокружки и пр. В то же время только продукция UPPSPEL была разработана в тесном сотрудничестве с ASUS ROG — она брендирована и выполнена в соответствующей стилистике. Остальные же продуктовые линейки IKEA разработала самостоятельно на основе идей и знаний, полученных в рамках сотрудничества, чтобы предложить «более широкий ассортимент игровых товаров и удовлетворить различные потребности клиентов IKEA с точки зрения функций, дизайна и цены». Созданные IKEA геймерские товары выполнены в минималистическом дизайне без всякой перфорации и подсветки, а также окрашены в светлые тона. Иными словами, в их внешнем виде нет ничего от ASUS ROG. Судите сами:

Геймерское кресло MATCHSPEL в черном цвете

Геймерское кресло MATCHSPEL в белом цвете

Геймерский стол UPPSPEL

Передвижная тумба UPPSPEL

Геймерский стол UTESPELARE

Стакан с крышкой и трубочкой LÅNESPELARE и подставка под него

Светодиодный светильник для стримеров и крепление для смартфона LÅNESPELARE

Подушка-обнимашка и чехол LÅNESPELARE

В Китае продажи товаров из новой геймерской коллекции IKEA стартовали 29 января, с марта их начнут продавать в Японии, а с октября 2021 года они доберутся до глобального рынка. Будет ли она продаваться в Украине, пока неизвестно.