Илон Маск лично доставил в Таиланд микросубмарину для спасения детей из затопленной пещеры, но вряд ли она уже пригодится

Как известно, специалисты SpaceX создали миниатюрную подводную лодку, предназначенную для эвакуации юных футболистов и их тренера, заблокированных в полузатопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде. Вечером 7 июля Илон Маск сообщил, что микросубмарина будет готова в течение 8 часов, а спустя еще 17 часов будет доставлена самолетом в Таиланд. Но утром 8 июля возобновились дожди и власти приняли решение ускорить начало активной фазы спасательной операции, не дожидаясь подлодки Маска. Но вот вчера SpaceX доставила ту самую микросубмарину на место проведения спасательной операции, причем груз сопровождал сам Маск, который спустился вместе со спасателями к точке эвакуации.

В коротком сообщении на своей официальной страничке в Twitter предприниматель отметил, что подлодка, которой, к слову, даже дали собственное название – «дикий вепрь» (в честь футбольной команды), доставлена и готова к использованию, если будет нужна. Впрочем, в то, что она пригодится сейчас уже мало кто верит.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018