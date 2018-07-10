Илон Маск лично доставил в Таиланд микросубмарину для спасения детей из затопленной пещеры, но вряд ли она уже пригодится

Как известно, специалисты SpaceX создали миниатюрную подводную лодку, предназначенную для эвакуации юных футболистов и их тренера, заблокированных в полузатопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде. Вечером 7 июля Илон Маск сообщил, что микросубмарина будет готова в течение 8 часов, а спустя еще 17 часов будет доставлена самолетом в Таиланд. Но утром 8 июля возобновились дожди и власти приняли решение ускорить начало активной фазы спасательной операции, не дожидаясь подлодки Маска. Но вот вчера SpaceX доставила ту самую микросубмарину на место проведения спасательной операции, причем груз сопровождал сам Маск, который спустился вместе со спасателями к точке эвакуации.

В коротком сообщении на своей официальной страничке в Twitter предприниматель отметил, что подлодка, которой, к слову, даже дали собственное название – «дикий вепрь» (в честь футбольной команды), доставлена и готова к использованию, если будет нужна. Впрочем, в то, что она пригодится сейчас уже мало кто верит.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

«Только что вернулся из Cave 3. Мини-субмарина готова, если она еще нужна. Она сделана из частей ракеты и называется „Дикий вепрь”, как футбольная команда ребят. Оставлю ее здесь на тот случай, если она понадобится в будущем. В Таиланде очень красиво».

Как бы там ни было, ранее Маск говорил, что если капсула не пригодится в этот раз, то совершенно точно будет использована в будущем для подобного рода спасательных операций. Также инженер отметил, что после внесения ряда модификаций она может найти применение в будущих космических миссиях.

Сейчас спасательная операция временно прекращена, но должна быть возобновлена уже сегодня в самое ближайшее время. На текущий момент из затопленной пещеры спасли восьмерых подростков, еще четверо детей и тренер пока остаются под землей.

Источник: Twitter Илон Маск