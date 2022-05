Илон Маск надеется запустить беспилотный Starship на Марс «через 3-5 лет»

Илон Маск дал большое интервью на конференции Future of the Car для Financial Times, в котором рассказал о планах Tesla. В том числе речь зашла и про еще одну компанию миллиардера – SpaceX.

Маск считает, что SpaceX может отправить беспилотный космический корабль Starship на Марс «через 3-5 лет». Но перед этим компания должна провести первый орбитальный запуск Starship и предварительно планирует его на это лето.

Заодно миллиардер рассказал про детей, заявив, что его старшие дети хотят «заниматься своими делами», а не работать в Tesla/SpaceX и т. д., но добавляет, что его младший сын «заинтересовался работой над ракетами».

