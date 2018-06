Илон Маск намерен отказаться от использования кобальта в аккумуляторах, но произойти это может совсем не скоро

По мере роста популярности электромобилей увеличивается и потребность в аккумуляторах для них. А одним из ключевых материалов для производства батарей является кобальт. На прошлой неделе Илон Маск сообщил в соцсети Twitter, что в аккумуляторах для электромобиля Tesla Model 3 используется менее 3% кобальта, а в будущем планируется и вовсе снизить использование этого металла до нуля. Рассмотрим, почему это важно.

Кобальт – это ключевой материал, используемый в производстве батарей. В то же время это самый дорогой материал в батареях. За последние годы его стоимость возросла в несколько раз. Его добыча сопровождается нарушением прав человека, в частности, использованием детского труда. Наконец, большая часть добычи кобальта приходится на одну страну – Демократическую Республику Конго. В прошлом году доля этой страны в мировой добыче кобальта составила около 66%. Учитывая все перечисленные факторы, многие технологические компании и стартапы заинтересованы в сокращении использования кобальта в батареях или даже полном отказе от его применения в производстве аккумуляторов.

We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen

— Elon Musk (@elonmusk) 13 июня 2018 г.