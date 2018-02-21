Apple пытается заполучить долгосрочные контракты на поставку кобальта, опасаясь дефицита из-за роста производства электромобилей

Кобальт является ключевым материалом, необходимым для изготовления литий-ионных батарей. Учитывая стремительный рост производства электромобилей, требующих наличия литий-ионных батарей, отрасль может столкнуться с дефицитом кобальта.

И, чтобы застраховать себя от возможной нехватки батарей, компания Apple решила заключать контракты на поставку кобальта напрямую с шахтами, добывающими этот элемент. По данным Bloomberg, Apple начала вести соответствующие переговоры ещё год назад. Она намерена закупать несколько тысяч тонн кобальта ежегодно на протяжении 5 лет и больше.

Если Apple заключит договора на прямые поставки кобальта, она вступит в конкурентную борьбу за этот рынок с производителями батарей и электромобилей и может заблокировать поставки сырья им. Автогиганты, такие как BMW и Volkswagen, также ищут возможности заключения многолетних соглашений с добытчиками кобальта, чтобы обезопасить свои производственные планы по выпуску электромобилей. Отмечается, что в типичном аккумуляторе для смартфонов используется около 8 грамм очищенного кобальта, но в батарея для электромобилей его может потребоваться в тысячу раз больше.

Ранее Apple не занималась закупками кобальта, это были заботы компаний, которые изготавливали аккумуляторы по её заказу. Bloomberg отмечает, что около четверти глобального производства кобальта используется в смартфонах, и Apple стремится укрепить поставки этого элемента для своих нужд, чтобы иметь запас для достаточного производства аккумуляторов для iPhone и iPad. Около двух третей глобальной добычи кобальта сосредоточена в Конго, где существует ряд этических и правозащитных вопросов. В частности, исследование Amnesty International выявило, что при добыче кобальта в Конго используется детский труд, и добытый таким образом материал может входить в цепочки поставок Apple, Samsung, Microsoft и Volkswagen. После этого Apple заявила, что предотвратит попадание кобальта из небольших шахт в цепочку поставок до тех пор, пока не удостоверится в соблюдении всех правил на местах.

Это не первый раз, когда Apple стремится обеспечить для себя доступность ресурсов и блокирует поставки по доступным ценам для других компаний на рынке. В 2005 году аналогичная ситуация возникла на рынке флэш-памяти. Apple заключила долгосрочные соглашения на поставку памяти NAND, которая использовалась для производства её мобильных устройств iPod и iPhone. Это вызвало дефицит данного типа памяти на рынке.

Источник: The Verge