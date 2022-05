Илон Маск о пожизненной блокировке аккаунта Дональда Трампа в Twitter — «Наверное, я бы ее отменил»

10 мая Илон Маск выступил на конференции Future of the Car, организованной Financial Times — с учетом сделки по покупке Twitter, его прямо спросили, что будет с аккаунтом 45-го Президента США Дональда Трампа.

7 января 2021 года Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа, который в то время был президентом США, до истечения срока полномочий, а 9 января администрация Twitter навсегда заблокировала его страницу в соцсети в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию. Это решение стало ответом на трагический митинг сторонников Трампа, закончившийся штурмом Капитолия и гибелью пяти человек. Само решение стало предметом острых дискуссий и критик — многие считали его недопустимым актом цензуры.

На конференции Financial Times Илонм Маск, отвечая на вопрос о блокировке аккаунта Дональда Трампа в Twitter, заявил, что считает это мероприятие ошибочным и, вероятно, снял бы ограничения, если бы ему пришлось принимать решение по этому поводу. В то же время, Маск отметил, что Twitter ему пока не принадлежит. Соглашение хотят закрыть до конца 2022 года, но сначала, как всегда в таких случаях, его должны одобрить регуляторы и акционеры.

«Я обсуждал это с Джеком Дорси, и мы разделяем мнение, что постоянный бан должен быть чрезвычайно редким, и мы зарезервируем его для учетных записей, которые являются ботами или аккаунтами, связанными со спамом/мошенничеством, где нет других законных оснований нести ответственность. Я действительно считаю, что решение блокировать учетную запись Дональда Трампа было ошибочным. Я думаю, что это ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть страны и, в конечном счете, не привело к тому, что Дональд Трамп потерял право голоса. Он теперь будет в Truth Social, как и значительная часть правых в Соединенных Штатах, и поэтому я думаю, что это может стать откровенно хуже чем иметь единый форум, где каждый может обсуждать что угодно». Поэтому я думаю, что отменил бы запрет — но я пока не являюсь владельцем Twitter, так что это точно не то, что непременно произойдет, потому что как иначе, если я не владею Twitter? Но мое личное мнение, чтобы было понятно, и Джек Дорси его разделяет, у нас не должно быть постоянных банов. Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX, самый богатый человек мира

Но даже если Илон Маск после покупки Twitter отменит блокировку Дональда Трампа, это не значит, что бывший американский президент вернется к использованию соцсети. По крайней мере, в недавнем интервью Fox News эксцентричный политик и бизнесмен четко дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и ставит на собственную соцсеть TRUTH Social как единственную площадку для коммуникации.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=VfyrQVhfGZc&feature=emb_logo