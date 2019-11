Илон Маск: стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей

После объявления даты презентации долгожданного пикапа Tesla Илон Маск опубликовал на своей страничке в Twitter новую порцию подробностей по проекту межпланетного корабля SpaceX Starship.

Напомним, в конце сентября прошла презентация обновленного проекта SpaceX Starship и если вы вдруг пропустили это событие, то вот наша большая статья со всеми ключевыми подробностями о будущей многоразовой универсальной ракетной системе лидера мирового рынка коммерческих запусков.

На днях Илон Маск рассказал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега, а также поделился оценкой экономической составляющей проекта. В рамках проходившего на этой неделе ежегодного мероприятия ВВС США в Лос-Анджеле Маск заявил, что планируемые расходы на топливо для Starship and Super Heavy (жидкий метан + кислород) — около $900 тыс. А вместе с операционными расходами общая стоимость запуска Starship не должна превысить $2 млн, иначе строить марсианскую базу Mars Base Alpha будет экономически невыгодно. И озвученная Маском стоимость впечатляет, поскольку, как подчеркнул сам бизнесмен, это «существенно меньше стоимость запуска самой маленькой ракеты» — и в этом нет никаких сомнений. Для сравнения, повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн.

Один из подписчиков Илона Маска в Twitter обратился к предпринимателю, предложив совершить революцию в логистике — приспособить Starship для грузовых перевозок. На самом деле сам Илон Маск ранее выдвигал идею приспособить ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). Затем к обсуждению подключились другие пользователи и Маск любезно ответил на множество вопросов, связанных со Starship.

The economics have to be something like that to build a self-sustaining city on Mars

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019