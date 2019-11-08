Илон Маск: стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей
После объявления даты презентации долгожданного пикапа Tesla Илон Маск опубликовал на своей страничке в Twitter новую порцию подробностей по проекту межпланетного корабля SpaceX Starship.
Напомним, в конце сентября прошла презентация обновленного проекта SpaceX Starship и если вы вдруг пропустили это событие, то вот наша большая статья со всеми ключевыми подробностями о будущей многоразовой универсальной ракетной системе лидера мирового рынка коммерческих запусков.
На днях Илон Маск рассказал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега, а также поделился оценкой экономической составляющей проекта. В рамках проходившего на этой неделе ежегодного мероприятия ВВС США в Лос-Анджеле Маск заявил, что планируемые расходы на топливо для Starship and Super Heavy (жидкий метан + кислород) — около $900 тыс. А вместе с операционными расходами общая стоимость запуска Starship не должна превысить $2 млн, иначе строить марсианскую базу Mars Base Alpha будет экономически невыгодно. И озвученная Маском стоимость впечатляет, поскольку, как подчеркнул сам бизнесмен, это «существенно меньше стоимость запуска самой маленькой ракеты» — и в этом нет никаких сомнений. Для сравнения, повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн.
Один из подписчиков Илона Маска в Twitter обратился к предпринимателю, предложив совершить революцию в логистике — приспособить Starship для грузовых перевозок. На самом деле сам Илон Маск ранее выдвигал идею приспособить ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). Затем к обсуждению подключились другие пользователи и Маск любезно ответил на множество вопросов, связанных со Starship.
The economics have to be something like that to build a self-sustaining city on Mars
— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019
Тезисно рассказываем новые подробности:
- Построить самодостаточную колонию на Марсе можно будет только при условии, что стоимость запуска Starship будет около $2 млн.
- Для строительства самодостаточной колонии на Марсе (предприниматель называет базу Mars Base Alpha) нужно перевезти миллионы тонн оборудования и ресурсов. Осложняет задачу то, что лишь раз в два года Марс и Земля оказываются в положении, когда можно выполнять запуски. Из-за этого придется потратить около 20 лет, чтобы обеспечить Марс всем необходимым для устойчивого самостоятельного развития (новая оценка еще оптимистичнее предыдущей). При этом потребуются десятилетия каторжных работ на развитие инфрастуктуры, чтобы сделать Красную планету комфортной для жизни. Также для этого понадобится около тысячи кораблей.
- Обе составляющие части системы Starship and Super Heavy проектируются как полностью многоразовые с возможностью возврата на космодром или морскую платформу после старта и повторного использования после минимального сервисного обслуживания. В теории Starship сможет совершать три рейса на орбиту в день, то есть в год получается около 1000 полетов. Проводя параллели с Falcon 9, если SpaceX построит 100 кораблей, то сможет выводить до 10 млн тонн грузов на орбиту ежегодно. Сегодня объем мирового космического рынка в натуральном выражении составляет 500 тонн грузов, причем половину на орбиту доставляет SpaceX.
- В начале 2020 года SpaceX планирует производить примерно один двигатель в сутки, то есть, до 365 двигателей в год. Львиную долю в общем объеме составят двигатели с тягой 300 тонна-сил (но без дроссельной заслонки и без карданного подвеса) для Super Heavy. Таким образом, совокупная тяга в год может достигать 100 000 тонна-сил.
Источник: TechCrunch и Twitter
- Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX на протяжении нескольких последних лет. Она предназначена для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс и должна после ввода в эксплуатацию полностью заменить собой весь парк ракет и кораблей SpaceX.
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- Сейчас SpaceX готовится к «прыжку» первого прототипа Starship Mk1 в Бока-Чика, который может произойти до конца года. Параллельно флоридская команда Starship в Коко готовит второй прототип Starship (Mk2), который должен «подпрыгнуть» вслед за Mk1. В первой половине 2020 года следующий прототип Mk3 или Mk4 отправится в первый орбитальный полет. После примерно 10 таких запусков SpaceX в конце 2020 года рассчитывает произвести первый демонстрационный пилотируемый запуск Starship без людей.
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- В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В начале года Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс.