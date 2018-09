SpaceX представила видение того, как будет выглядеть база колонизаторов на Марсе

О планах колонизировать Марс основатель и глава SpaceX Илон Маск говорил еще 2011 году, заявляя, что нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты в течение последующих 10-20 лет. Только за последние пару лет было внесено множество изменений в первоначальный план пилотируемого полета и заселения Марса, а буквально на прошлой неделе нам показали обновленный проект ракеты-носителя BFR и космического корабля BFS. На днях Маск также опубликовал на своей страничке в Twitter два изображения, касающиеся будущей марсианской миссии. На них показана марсианская база Mars Base Alpha и ракета BFR.

Да, сейчас это лишь красивые рендеры, но последние достижения SpaceX в ракетостроении – только у компании Маска есть рабочие ракеты и корабли, способные летать в космос и возвращаться на Землю по несколько раз – вселяют твердую уверенность в то, что в конечном итоге Маску удастся воплотить все эти фантастические планы в реальность. Тем более, что ни одна из идей предпринимателя законам физики никак не противоречит и в теории все вполне осуществимо.

Сейчас SpaceX планирует отправить первые грузы на поверхность Марса уже в 2022 году. Каждый грузовой корабль BFS сможет нести, как минимум, 100 тонн полезной нагрузки при условии дозаправки на орбите. Ранее SpaceX говорила об отправке минимум двух грузовых миссий. Первые колонизаторы, по планам Маска, доберутся до Красной планеты спустя два года, чтобы начать строительство марсианского города.

Еще в прошлом году нам показывали план будущего марсианского города.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017