SpaceX представила видение того, как будет выглядеть база колонизаторов на Марсе

О планах колонизировать Марс основатель и глава SpaceX Илон Маск говорил еще 2011 году, заявляя, что нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты в течение последующих 10-20 лет. Только за последние пару лет было внесено множество изменений в первоначальный план пилотируемого полета и заселения Марса, а буквально на прошлой неделе нам показали обновленный проект ракеты-носителя BFR и космического корабля BFS. На днях Маск также опубликовал на своей страничке в Twitter два изображения, касающиеся будущей марсианской миссии. На них показана марсианская база Mars Base Alpha и ракета BFR.

Да, сейчас это лишь красивые рендеры, но последние достижения SpaceX в ракетостроении – только у компании Маска есть рабочие ракеты и корабли, способные летать в космос и возвращаться на Землю по несколько раз – вселяют твердую уверенность в то, что в конечном итоге Маску удастся воплотить все эти фантастические планы в реальность. Тем более, что ни одна из идей предпринимателя законам физики никак не противоречит и в теории все вполне осуществимо.

Сейчас SpaceX планирует отправить первые грузы на поверхность Марса уже в 2022 году. Каждый грузовой корабль BFS сможет нести, как минимум, 100 тонн полезной нагрузки при условии дозаправки на орбите. Ранее SpaceX говорила об отправке минимум двух грузовых миссий. Первые колонизаторы, по планам Маска, доберутся до Красной планеты спустя два года, чтобы начать строительство марсианского города.

Еще в прошлом году нам показывали план будущего марсианского города.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017

А в начале этого месяца SpaceX выбрала четыре возможных района посадки для своих кораблей — равнина Утопия, равнина Аркадия, область Deuteronilus Mensae и горы Флегра. Эти места подходят лучше всего: там достаточно холодно для существования запасов подповерхностного льда и достаточно солнечно, чтобы можно было заряжать солнечные батареи.

Разработка сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя BFR и корабля BFS для нее, который, по задумке Маска, в конечном итоге позволит кататься по всей Солнечной системе, сейчас идет полный ходом в ангарах, расположенных на территории портового комплекса Лос-Анджелеса. Несколько компонентов для ракеты уже готовы и прошли ряд тестов, а первые тестовые запуски BFR с подъемом ракеты на небольшую высоту по аналогии с программой Grasshopper намечены на вторую половину 2019 года.

Не лишним будет отметить, что SpaceX планирует использовать BFR для создания базы на Луне и полетов к ней. Ранее Маск также говорил о планах заменить пассажирские самолеты на BFR для быстрых межконтинентальных перелетов по Земле, но с тех пор эту идею больше не обсуждали.

Источник: Илон Маск Twitter