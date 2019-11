Илон Маск рассказал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега

Глава SpaceX Илон Маск очертил еще одну часть плана по превращению «марсианской» ракеты Starship в универсальное средство для грузо- и пассажироперевозок по всей Земле, способное доставить полезную нагрузку в любую точку Голубой планеты меньше, чем за час. Мы уже знаем вместимость — до 1000 пассажиров (уточним, что на Марс ракета сможет довезти до 100 человек; однако для земных рейсов Маск намерен задействовать все свободное пространство под сиденья, поскольку предполагается, что пассажирам не понадобится во время непродолжительного полета вставать с кресел) — и примерную стоимость билета: «чуть выше полета в эконом-классе, но дешевле, чем в бизнес-классе самолета». Теперь дело за космопортами.

Илон рассчитывает, что каждый Starship сможет совершать до трех рейсов за день. Электродвигатели для ракет пока не придумали, так что космопорт будет довольно шумным.

That said, most Starship spaceports will probably need to be ~20 miles / 30km offshore for acceptable noise levels, especially for frequent daily flights, as would occur for point to point flights on Earth

