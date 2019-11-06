Илон Маск рассказал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега





Глава SpaceX Илон Маск очертил еще одну часть плана по превращению «марсианской» ракеты Starship в универсальное средство для грузо- и пассажироперевозок по всей Земле, способное доставить полезную нагрузку в любую точку Голубой планеты меньше, чем за час. Мы уже знаем вместимость — до 1000 пассажиров (уточним, что на Марс ракета сможет довезти до 100 человек; однако для земных рейсов Маск намерен задействовать все свободное пространство под сиденья, поскольку предполагается, что пассажирам не понадобится во время непродолжительного полета вставать с кресел) — и примерную стоимость билета: «чуть выше полета в эконом-классе, но дешевле, чем в бизнес-классе самолета». Теперь дело за космопортами.

Илон рассчитывает, что каждый Starship сможет совершать до трех рейсов за день. Электродвигатели для ракет пока не придумали, так что космопорт будет довольно шумным.

«Большинство космопортов, вероятно, придется расположить на расстоянии около 30 км от берега ради приемлемого уровня шума, особенно для осуществления регулярных дневных полетов, как и предполагает [схема] полетов между разными точками на Земле», — рассуждает Маск в своем Twitter.

That said, most Starship spaceports will probably need to be ~20 miles / 30km offshore for acceptable noise levels, especially for frequent daily flights, as would occur for point to point flights on Earth — Elon Musk (@elonmusk) 4 ноября 2019 г.

Пользователи спрашивали Маска о том, как будут выглядеть эти космопорты: будет ли он искать подходящие острова, сооружать искусственные или же ограничится плавучей платформой. Но ответа на это основатель SpaceX пока не дал.

Как туда будут доставлять пассажиров и грузы, Илон также не уточнил. Ранее он упоминал, что это могут быть подземные тоннели — вероятно, он возлагает надежды на Hyperloop, который сможет доставлять пассажиров из крупнейших городов в космопорты за 10-15 минут.

Как напоминает Futurism, в прошлом году президент SpaceX Гвинн Шотвелл говорила, что пассажироперевозки на ракетах станут реальностью примерно через 10 лет.

Источник: hightech.plus