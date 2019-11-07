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«Готовьте валидол». Илон Маск анонсировал презентацию долгожданного пикапа Tesla Cyber Truck

«Готовьте валидол». Илон Маск анонсировал презентацию долгожданного пикапа Tesla Cyber Truck

«Готовьте валидол». Илон Маск анонсировал презентацию долгожданного пикапа Tesla Cyber Truck


В модельном ряду Tesla сейчас три автомобиля (Model S, Model X и Model 3), еще три уже анонсированы (Model Y, Tesla Roadster 2 и Tesla Semi) и поступят в продажу в течение ближайших пары лет. Собственно, как мы узнали из недавнего отчета, серийный выпуск Model Y должен начаться на заводе во Фримонте к лету 2020 года, Tesla Semi тоже начнут собирать в 2020 году, хотя и в ограниченных объемах. И вот вчера Илон Маск объявил точную дату презентации седьмого автомобиля Tesla (восьмого, если считать снятый с производства Tesla Roadster первого поколения). Конечно же, речь о долгожданном электрическом пикапе, именуемым самим Маском Cyber Truck.

Мероприятие Tesla, посвященное анонсу пикапа компании, пройдет 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода SpaceX.

То, что презентация пикапа Tesla Cyber Truck состоится в этом месяце, мы знали давно. И очевидно, что дата выбрана неспроста: в этом месяце, как известно, официально наступило будущее из культового фантастического фильма «Бегущий по лезвию» / Blade Runner. Да и сам Маск, ранее неоднократно называвший грядущую новинку «футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner», в очередной раз сделал очевидную отсылку к неумирающей классике фантастики.

О самом электрическом пикапе Tesla на текущий момент известно очень немного, если говорить о конкретике. Есть пару невнятных тизеров (заглавная картинка к новости — одно из них) и таких же абстрактных заявлений Маска. В частности, до этого мы слышали об очень футуристическом дизайне, паре электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полном приводе, адаптивной подвеске, 400-500 миль запаса хода, буксировочной мощности в 136 000 кг и автопилоте. Также Маск обещал, что пикап Tesla будет практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее $50 тыс. Не так давно глава Tesla писал в твиттере, что дизайн будет настолько потрясающий, что некоторым может понадобиться валидол.

Учитывая нынешние производственные мощности компании, серийный выпуск пикапа Tesla начнется не раньше 2021 года, а то и в 2022 году. Но если вы не хотите ждать так долго, можете обратиться к «королеве бесполезных роботов» Симоне Йетч, которая взяла инициативу в свои руки и сделала собственный на базе Model 3. Кстати, Симона и ее Truckla (так она назвала свое детище) получила личное приглашение Маска на презентацию.

 

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