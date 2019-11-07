«Готовьте валидол». Илон Маск анонсировал презентацию долгожданного пикапа Tesla Cyber Truck





В модельном ряду Tesla сейчас три автомобиля (Model S, Model X и Model 3), еще три уже анонсированы (Model Y, Tesla Roadster 2 и Tesla Semi) и поступят в продажу в течение ближайших пары лет. Собственно, как мы узнали из недавнего отчета, серийный выпуск Model Y должен начаться на заводе во Фримонте к лету 2020 года, Tesla Semi тоже начнут собирать в 2020 году, хотя и в ограниченных объемах. И вот вчера Илон Маск объявил точную дату презентации седьмого автомобиля Tesla (восьмого, если считать снятый с производства Tesla Roadster первого поколения). Конечно же, речь о долгожданном электрическом пикапе, именуемым самим Маском Cyber Truck.

Мероприятие Tesla, посвященное анонсу пикапа компании, пройдет 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода SpaceX.

The date is strangely familiar …https://t.co/YZl5R1POJL — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

То, что презентация пикапа Tesla Cyber Truck состоится в этом месяце, мы знали давно. И очевидно, что дата выбрана неспроста: в этом месяце, как известно, официально наступило будущее из культового фантастического фильма «Бегущий по лезвию» / Blade Runner. Да и сам Маск, ранее неоднократно называвший грядущую новинку «футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner», в очередной раз сделал очевидную отсылку к неумирающей классике фантастики.

О самом электрическом пикапе Tesla на текущий момент известно очень немного, если говорить о конкретике. Есть пару невнятных тизеров (заглавная картинка к новости — одно из них) и таких же абстрактных заявлений Маска. В частности, до этого мы слышали об очень футуристическом дизайне, паре электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полном приводе, адаптивной подвеске, 400-500 миль запаса хода, буксировочной мощности в 136 000 кг и автопилоте. Также Маск обещал, что пикап Tesla будет практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее $50 тыс. Не так давно глава Tesla писал в твиттере, что дизайн будет настолько потрясающий, что некоторым может понадобиться валидол.

Учитывая нынешние производственные мощности компании, серийный выпуск пикапа Tesla начнется не раньше 2021 года, а то и в 2022 году. Но если вы не хотите ждать так долго, можете обратиться к «королеве бесполезных роботов» Симоне Йетч, которая взяла инициативу в свои руки и сделала собственный на базе Model 3. Кстати, Симона и ее Truckla (так она назвала свое детище) получила личное приглашение Маска на презентацию.