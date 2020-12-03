Илон Маск: Tesla готова к слиянию с другими автопроизводителями

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В июле Илон Маск заявил, что Tesla готова лицензировать для конкурентов, испытывающих проблемы с выпуском собственных электромобилей, свое фирменное программное обеспечение, платформу и аккумуляторы. В свежем интервью он прямо ответил, что его компания не против объединения с другими автопроизводителями, выпускающими машины с двигателями внутреннего сгорания.

Соответствующее заявление глава Tesla сделал в рамках церемонии вручения премии Axel Springer, где он также рассказал о высадке человека на Марс в течение шести лет.

Когда глава издательского дома Axel Springer Матиас Дёпфнер спросил Илона Маска, рассматривал ли он всерьез покупку конкурирующего автопроизводителя, тот ответил следующим образом:

«Мы определенно не хотим делать враждебное поглощение, но если бы кто-то сказал, что было бы неплохо объединиться с Tesla, мы бы могли обсудить эту возможность».

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Момент с вопросом о возможном слиянии с конкурирующими автопроизводителя с 20:05

Глава Tesla не упомянул о каких-либо переговорах о слиянии или поглощении с другими автопроизводителями.

Как вспоминает Electrek, в прошлом Tesla имела партнерские отношения с известными мировыми автопроизводителями — компания Илона Маска производила электрические трансмиссии для Toyota и Daimler. Однако эти партнерские отношения были разорваны в первой половине 2010-х годов: в 2014 году Daimler продала свою долю в Tesla, а в 2017 году аналогичным образом поступила Toyota.

Примечательно, что это заявление прозвучало именно сейчас — на фоне продолжающего устойчивого роста стоимости акций и рыночной капитализации американского производителя электромобилей.

Достаточно взглянуть на топ-20 самых дорогих публичных автомобильных компаний мира (ниже) — потенциально Tesla может поглотить многих из них без существенного разбавления капитала.