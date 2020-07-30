Маск: Tesla готова поделиться своими технологиями с другими производителями

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За отдельную плату, конечно.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания открыта для предложений и готова лицензировать для конкурентов, испытывающих проблемы с выпуском собственных электромобилей, свое фирменное программное обеспечение, платформу и аккумуляторы. При этом он подчеркнул, что главная цель — ускорить развитие устойчивой энергетики, а не «раздавить» конкурентов.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Такой оказалась реакция Илона Маска на недавний материал веб-издания Teslarati, как немецкие производители Audi и Volkswagen стремятся догнать Tesla в сегменте электромобилей. За последнюю неделю, как мы уже рассказывали, топ-менеджеры Volkswagen AG и Audi публично хвалили Маска и восхищались достижениями Tesla.

Напомним, еще в 2014 году Илон Маск заявил об открытии патентов Tesla для всех желающих, а в начале 2019-го в одном из интервью сообщил, что его компания не будет подавать какие-либо иски, связанные с нарушением патентов, против тех, кто планирует добросовестно использовать технологии Tesla. В то же время Tesla неоднократно вступала в судебные разбирательства с конкурирующими компаниями и бывшими сотрудниками. Буквально на прошлой неделе стало известно, что Tesla подала иск против Rivian, обвинив производителя в сговоре с бывшими сотрудниками и краже конфиденциальной информации. Ранее Tesla судилась с бывшим руководителя разработки автопилота. Также можно вспомнить о судебных разбирательствах с китайской Xpeng Motors и Zoox из Кремниевой долины, которых Tesla обвиняет в краже технологий.

Источник: Илон Маск