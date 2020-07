Маск: Tesla готова поделиться своими технологиями с другими производителями

За отдельную плату, конечно.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания открыта для предложений и готова лицензировать для конкурентов, испытывающих проблемы с выпуском собственных электромобилей, свое фирменное программное обеспечение, платформу и аккумуляторы. При этом он подчеркнул, что главная цель — ускорить развитие устойчивой энергетики, а не «раздавить» конкурентов.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors!

— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020