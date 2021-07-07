Илон Маск: Tesla выпустит новый пользовательский интерфейс, который позволит взглянуть на «разум автомобиля»





Илон Маск подтвердил, что Tesla выпустит новый пользовательский интерфейс в рамках предстоящего обновления программного обеспечения FSD (Full Self-Driving) v9 Beta. По словам Маска, обновлённый пользовательский интерфейс обеспечит возможность взглянуть на «разум автомобиля».

В текущем обновлении Tesla FSD Beta визуализация вождения больше похожа на режим отладки. Пока что эта версия доступна только нескольким тысячам владельцев в программе раннего доступа, в основном – сотрудникам Tesla. В процессе подготовки бета-версии для более широкого круга автопроизводитель подкорректирует визуальное представление вождения, уберёт лишнюю информацию, так что интерфейс станет проще.

Илон Маск заявил, что новый интерфейс с улучшенными визуализациями будет доступен на всех автомобилях с собственным компьютером FSD. При этом все автомобили Model 3/Y можно модернизировать, чтобы они содержали такие компьютеры.

Пока не совсем понятно, что Маск имел в виду, когда говорил о возможности взглянуть на «разум автомобиля». Вероятно, речь идёт о визуальном представлении информации таким образом, как системы автомобиля воспринимают окружающее пространство.

Пока нет точных сроков выхода обновления FSD v9 Beta. Сроки его появления несколько раз переносились, но совсем недавно Маск сообщил, что оно станет доступным со дня на день. Он добавил, что новые визуализации вождения будут доступны на всех автомобилях с компьютером FSD, а не только на тех, где активирован пакет FSD. Фактически, компьютер FSD устанавливается на всех электромобилях Tesla с апреля 2019 года.

Источник: electrek