Индонезия — еще одна страна, которая решила регулировать крипторынок (не менее 2/3 руководства криптобирж должны быть гражданами страны)

Таким образом чиновники Индонезии планируют «защитить» клиентов криптобирж.

Представители министерства торговли и агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами на парламентских слушаниях в Джакарте во вторник заявили, что в составе руководства криптобирж в основном должны находится местные жители.

Так, по крайней мере, две трети директоров и уполномоченных лиц на криптовалютных биржах должны быть индонезийцами, проживающими в стране.

«Таким образом, по крайней мере, мы сможем остановить их от бегства из страны, если возникнут какие-либо проблемы», — сказал исполняющий обязанности главы агентства Дидид Ноордиатмоко.

О сроках вступления в силу пересмотренного регламента пока не сообщили.

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Правительство ужесточает законы для криптобирж, чтобы власти Азии могли заставить основателей криптовалют сотрудничать со следствием. Например, До Квон, соучредитель экосистемы Terraform Labs, распад, которой спровоцировал крипто-крах на 60 миллиардов долларов, сбежал с Сингапура. Южнокорейским прокурорам пришлось обращаются за помощью в Интерпол для его ареста.

Заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага также подробно рассказал о других запланированных изменениях в сфере:

Минимальные требования к капиталу для криптовалютных бирж будут постепенно удваиваться до 6,7 миллиона долларов США в соответствии с их ростом.

Биржам будет запрещено реинвестировать криптоактивы.

Деньги пользователей должны храниться на сторонних банковских счетах.

В начале сентября правительство Индонезии заявило о намерении запустить государственную криптовалютную биржу к концу 2022 года, так как усматривает в развитии сферы большую перспективу. Первоначальный запуск вообще был запланирован на прошлый год, но его отложили.

«Это доказательство того, что мы проявляем осторожность. Мы не хотим торопиться, чтоб ничего не упустить. Нам нужно выбрать организации, которые будут включены в биржу, проверить их. Также нужен капитал и обеспечение некоторых технических вещей», — сказал заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага.

По данным агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии количество транзакций с криптовалютными активами в стране достигло 859,4 трлн рупий в 2021 году, что на 1224% больше по сравнению с 64,9 трлн в 2020 году. Транзакции в январе-июне 2022 года составили 212 трлн рупий, а число потребителей криптовалют до июня 2022 года достигло 15,1 млн человек.

Источник: Bloomberg, Dealstreetasia