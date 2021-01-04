В Steam впервые зафиксировано более 25 миллионов одновременных пользователей
Сервис цифровой дистрибуции Steam в очередной раз обновил рекорд по числу одновременных пользователей. В минувшую субботу, 2 января, значение находящихся онлайн геймеров впервые превысило 25 миллионов человек.
С начала 2020 года онлайн-магазин Valve стабильно обновляет рекорды по числу игроков онлайн. На фоне ужесточения карантинных мер в связи с повышением заболеваемости коронавирусом во многих странах и новогодних праздников сервис Valve показал новый рекорд посещаемости. Согласно данным SteamDB, 24-часовой максимум составил 25 418 674 человек. Это впервые в истории число одновременных игроков в Steam превысило 25 миллионов человек.
Стоит отметить, что на момент фиксации нового рекорда в играх находилось менее трети всех пользователей — около 7,3 миллиона человек. Это немного меньше недавнего апрельского рекорда, когда было зафиксировано более 8 млн человек в играх.
Учитывая, что во многих странах продолжаются действовать карантинные меры (в Украине новый локдаун начнется с 8 января), в обозримом будущем Steam, вероятно, продолжит обновлять рекорды посещаемости.
Вчера Steam опубликовал свежие данные по продажам игр за неделю с 28 декабря 2020-го по 3 января 2021 года — Cyberpunk 2077 остается лидером уже седьмую неделю подряд. Также Valve подвела итоги ежегодной премии Steam Awards 2020 — пользователи выбрали лучшей игрой года Red Dead Redemption 2.
Valve назвала победителей премии Steam Awards 2020 — Red Dead Redemption 2 стала «Игрой года»