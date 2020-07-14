Valve отпраздновала первую годовщину «Лабораторий Steam» и официально выпустила функцию «Рекомендации сообщества»





Компания Valve напомнила, что в июле исполняется ровно год с момента запуска «Лаборатории Steam». Проект начался с трех экспериментов и желания улучшить Steam с помощью публичных экспериментов и обработки полученных данных. К первому юбилею компания решила официально запустить «Рекомендации сообщества», которые также изначально появились как эксперимент. Всего же за первый год команда разработчиков выпустили четыре эксперимента («Рекомендации сообщества», «Интерактивные советы», «Во что сыграть?» и «Улучшения поиска») и отложили два («Автоматическое шоу» и «Погружение»).

Рекомендации сообщества показывают обзоры на главной странице магазина, чтобы их видели все. Таким образом пользователи всегда знают, во что и почему играют другие игроки. Эта функция исключает из процесса владельцев платформы и игроки рекомендуют игры непосредственно друг другу.

Экспериментальный интерактивный советник появился, когда в Steam захотели узнать, возможно ли с помощью машинного обучения генерировать личные рекомендации. В результате появилась система, распознающая логику выбора игр у миллионов пользователей Steam. Во время эксперимента выяснилось, что игроки хотят исключать продукты, которые, по их мнению, попали в историю игр по ошибке, поэтому была добавлена и такая возможность. Следуя дальнейшим отзывам, разработчики добавили возможность исключать отдельные игры из процесса создания рекомендаций и игнорировать продукты, которыми игрок владеет на другой платформе.

Проверив машинное обучение в экспериментах, разработчики решили создать функцию «Во что сыграть?». Она использует технологии интерактивного советника, чтобы советовать игры, которые игроки еще не запускали. Пользователи могут добавить в свою коллекцию раздел «Во что сыграть?» и видеть в нем предложения Steam из своей библиотеки, которые основаны на личных игровых предпочтениях в сравнении с миллионами других игроков.

Лаборатории Steam стали также отличным местом для того, чтобы попробовать некоторые запрашиваемые улучшения поиска Steam, не изменяя магазин в процессе эксперимента. В частности, по просьбе игроков были добавлены: возможность фильтровать результаты по цене, просматривать только продукты со скидкой, а также исключать то, что пользователь уже имеет, добавил в список желаемого или предпочёл игнорировать. В результате в данный момент поиск позволяет сделать сложный конкретный запрос, чтобы, например, добавить его в закладки и получить прямой доступ к лучшим по мнению сообщества платформерам с видом сбоку без насилия и с поддержкой Remote Play Together на четверых друзей.

За первый год в Лаборатории Steam опробовали, но не внедрили две новинки — «Автоматическое шоу» и «Погружение». Автоматическое шоу — проект, который должен был без стороннего вмешательства создавать развлекательные материалы об играх. Разработчики пробовали длительность от 2 до 30 минут и экспериментировали с типографическими и анимационными графическими эффектами, озвучкой, тематическими автоподборками и одновременными видео, чтобы передать максимум информации за минимум времени. Однако реакция пользователей быстро дала понять, что формат оказался неудачным: зрители прекращали просмотр шоу в первые несколько минут.

Эксперимент «Погружение» предлагал изучать магазин Steam, находя что-нибудь похожее на выбранную любимую игру. По итогам реального тестирования оказалось, что сам по себе поиск по похожим играм не так интересен. Самым ценным результатом экспериментов с погружением стала идея алгоритма сочетания похожих меток, которая дает возможность распределить сотни меток в Steam по нескольким обстоятельным категориям, которые позволяют оценивать похожесть игр по таким параметрам, как жанры и механики. Распределяя метки по категориям, была обнаружена их взаимосвязь друг с другом, а также с возможностями и другими метаданными игр Steam. Так родился эксперимент «Расширение запросов поиска» и мастер меток, в котором разработчики выбирают метки из обширного списка, чтобы их игры было легче найти.

Среди текущих экспериментов «Лаборатории Steam» стоит отметить «Центр новостей и событий», «Расширение запросов поиска» и «Микротрейлеры», а в будущем Steam обновит новостной центр новыми функциями и предложит новые способы просмотра контента в Steam.

Источник: Steam