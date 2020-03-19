Рекомендации на нейросетях. Valve официально запустила в Steam «интерактивного советника»

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Не так давно Valve заметно улучшила поиск Steam, а теперь сделала то же самое с рекомендациями. Новая функциональность с говорящим названием «интерактивный советник», вышедшая из «Лабораторий» (это специальный раздел для тестирования экспериментальных функций в Steam), запущена официально.

Напомним, это система рекомендаций на машинном обучении, которая подбирает и рекомендует игры на основании предпочтений пользователей со схожими игровыми вкусами.

Как это работает

Интерактивный советник использует модель машинного обучения, которая учится на истории игр миллионов пользователей Steam. Метки и обзоры не влияют на нее напрямую — вместо этого она узнает об играх в Steam, наблюдая за тем, во что на самом деле играют пользователи. Основная идея в том, что если люди с похожими на ваши игровыми привычками запускают игру, которую вы ещё не пробовали, то она вполне может понравиться и вам.

Разработчики подчеркивают, что интерактивный советник — это не замена существующих систем поиска контента, а дополнение к разнообразию способов, которыми Steam рекомендует игры пользователям.

Рекомендуемые советником игры будут отображаться в специальном разделе на главной магазина.

Пользователи могут гибко настраивать функцию — например, фильтровать рекомендации по популярности среди игроков и дате выхода. Кроме того, можно отбраковать определенные теги и исключить игры, добавленные в списки желаемых.

Остается добавить, что новейшая экспериментальная функция, которая сейчас развивается в «Лаборатория», основана на алгоритмах советниках. Речь о функции «Во что сыграть?», советующей следующую игру для прохождения.

Источник: Steam