Новости Устройства 29.07.2025 comment views icon

INNO3D представила однослотовые NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением

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Олексій Єрін

Автор новостей

INNO3D представила однослотовые NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением

Похоже, что INNO3D уже полностью готова к запуску своей новой серии видеокарт iCHILL Frostbite Pro с водяным охлаждением, анонсированной на Computex в мае этого года.

28 июля на официальном канале компании в сети X был опубликован пост со следующим содержанием:

«Сегодня мы запускаем INNO3D GeForce RTX 5090 и 5080 iCHILL Frostbite Pro! Обе видеокарты созданы на основе новой архитектуры NVIDIA Blackwell, оснащены  водоблоком полного покрытия с усиленной задней пластиной из углеродного волокна для обеспечения максимальной тепловой эффективности при минимальных размерах. Видеокарты идеально подходят для компактных, высокопроизводительных систем».

Напомним, основной особенностью RTX 5090 и 5080 iCHILL Frostbite Pro является однослотовая система водяного охлаждения, которая в отличие от действующих аналогов серии iCHILL Frostbite, имеет также однослотовую планку внешних портов. То есть теперь это действительно подходящее решение для максимально компактных систем. Как и ранее, системы охлаждения для INNO3D изготавливаются в сотрудничестве с Alphacool.

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Основными заказчиками новых видеокарт, вероятнее всего, станут компании, в которых видеокарты GeForce RTX 50 будут использоваться по несколько штук в одном сервере. Хотя не исключено и использование в кастомных геймерских сборках.

Сами же видеокарты RTX 5090 и 5080 iCHILL Frostbite Pro конструктивно не отличаются между собой. Отличие между моделями заключается лишь в надписи на задней пластине. При этом обе работают на референсных частотах. Цены, к сожалению, пока что не известны.

Источник: Videocardz

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