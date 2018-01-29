Инсайдер утверждает, что новые Samsung Galaxy S9 будут самыми дорогими моделями за всю историю линейки

В прошлом году инсайдеры успели слить в сеть практически все задолго до анонса смартфона Samsung Galaxy S8 и, похоже, грядущее обновление Galaxy S9 ждет та же участь. Еще на прошлой неделе Эван Блэсс опубликовал официальное изображение и характеристики следующего поколения флагманских смартфонов Samsung. Теперь же Android Police «раскопали» в исходном коде системного файла настроек (Settings.apk) бета-версии Android Oreo для Galaxy Note8 новые детали о грядущей новинке.

Говоря конкретнее, журналисты обнаружили упоминание улучшенной системы биометрической аутентификации Intelligent Scan, которая для обеспечения более высокой точности работы и повышенной безопасности в слишком темном/слишком ярком окружении задействует одновременно технологию распознавания лиц, реализованную при помощи фронтальной камеры, и сканер радужной оболочки глаза. Учитывая, что в прошлом хакерам удавалось обманывать сканер радужки глаза и в Samsung Galaxy S8, и в Note8, улучшение по этой части можно только поприветствовать.

Специфика работы системы пока неизвестна. Судя по короткому демо-видео, при задействования этой функциональности сканер радужной оболочки глаза и фронтальная камера включаются одновременно вне зависимости от условий освещенности, но при этом неясно, каким образом устроена их работа – они работают по отдельности в зависимости от сценарий (например, ночью приоритет отдается сканеру радужки глаза), либо же система одновременно обрабатывает данные с обоих сенсоров.

Пока неясно, получат ли эту новую функцию смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note8, когда выйдет финальная версия обновления Oreo. Не исключено, что для работы функции (кроме ПО) может потребоваться специальный аппаратный блок, обеспечивающий безопасность данных. Как известно, во флагманских смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут использоваться две однокристальных системы: Exynos 9810 либо Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж. У Snapdragon 845 такой блок есть, он называется Secure Processing Unit, да и у Exynos 9810 наверняка есть аналогичный блок. В таком случае старые модели точно не получат новую функцию.

Между тем, пользователь Twitter под ником Ricciolo, который ранее уже предоставлял достоверные данные о новинках смартфонной индустрии, утверждает, что Galaxy S9 будет самой дорогой моделью за всю историю серии Galaxy S. К сожалению, насколько конкретно подорожает Galaxy S9 в сравнении с нынешней моделью Galaxy S8 инсайдер не уточняет. Отметим лишь, что обычный Galaxy S8 поступил в продажу в прошлом году по цене от $700, а S8+ стартовал с $800 и превышал $1000 в модификации с 256 ГБ памяти.

Напомним, анонс Galaxy S9 запланирован на 25 февраля.

Источник: Android Police и gizmochina