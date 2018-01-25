Официально: Samsung Galaxy S9 с «переосмысленной» камерой представят 25 февраля

На недавней выставке CES 2018 глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин подтвердил, смартфон Samsung Galaxy S9 представят на мероприятии MWC 2018 в конце февраля. И вот сейчас южнокорейский гигант разослал представителям СМИ приглашение на эту самую пресс-конференцию, благодаря чему стала известна точная дата его проведения. Что же, презентация Samsung Galaxy S9 состоится 25 февраля, в воскресенье перед официальным началом выставки MWC 2018.

Приглашение традиционно выполнено в виде изображения. Кроме даты мероприятия и логотипов Samsung и Galaxy на изображении есть большая цифра 9, хотя сомнений касательно названия следующего флагмана нет уже давно, и намек на ключевую особенность аппарата – камеру. Камера в Samsung Galaxy S9, как гласит надпись на изображении, должна быть «переосмыслена». Какой конкретный смысл заключен в эту фразу – можно только догадываться, но на днях Samsung как раз рассказывала о новом трехслойном сенсоре изображения для камер смартфонов, способном записывать видеоролики Full HD со скоростью 480 кадров в секунду. Весьма вероятно, что именно эта разработка дебютирует в новом флагмане южнокорейской компании.

По последним слухам, смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ в целом сохранят дизайн нынешних моделей. Новинки должны получить изогнутые по боками дисплеи диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Младшая версия получит одинарную камеру, а старшая будет оснащена сдвоенной камерой.

Также на днях мы узнали, что Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут заряжаться с той же скоростью, что и их предшественники.

Последние данные указывают на то, что прием предварительных заказов на Samsung Galaxy S9 и S9+ будет открыт 1 марта, а в продажу смартфоны поступят 16 марта.

Источник: gsmarena