Instagram начинает тестировать отображение NFT в ленте, на очереди Facebook

Группа создателей и коллекционеров невзаимозаменяемых токенов (или NFT) скоро сможет демонстрировать свои достижения в Instagram. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что компания тестирует NFT на платформе, и «аналогичная функциональность» скоро появится на Facebook.

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Глава Instagram Адам Моссери сообщил в видеоролике, что бета-тестеры из США получат возможность отображения NFT в ленте, историях и сообщениях. Сведения об NFT отображаются так же, как профили и товары с метками, и называются «цифровыми коллекционными предметами». При нажатии на метку отображаются такие сведения, как имя владельца и автора.

NFTs on Instagram 🎉 This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG. See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr — Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

Моссери сказал, что тест для начала небольшой, чтобы Instagram мог учиться у сообщества. Возможно, пытаясь преодолеть недоверие к крупной платформе социальной сети, вклинивающейся в NFT, он поднимает вопрос о противоречии между компаниями, такими как Instagram, и децентрализованной этикой Web3.

«Я хочу заранее признать, что NFT, технологии блокчейн и Web3 в целом – это про распределение доверия, распределение власти. Но Instagram является централизованной платформой, поэтому здесь есть определенные сложности». Адам Моссери

По словам представителя Meta Кристин Пай, вначале будут поддерживаться NFT на блокчейнах Ethereum и Polygon, а вскоре появятся Solana и Flow.

Моссери подчеркивает, что поддержка NFT в Instagram поможет познакомить с технологией более широкий круг людей. Instagram – не первая платформа, делающая это: в январе Twitter представил NFT на платформе в виде шестиугольных изображений профиля. Значок в углу постов Instagram о NFT также выглядит в виде шестиугольника. Хотя компании и знаменитости быстро подхватили NFT, а некоторые недавние продажи привели к временному всплеску активности, в отчете The Wall Street Journal на прошлой неделе писал, что после пика в сентябре прошлого года продажи снизились.