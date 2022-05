Instagram начинает тестировать отображение NFT в ленте, на очереди Facebook

Группа создателей и коллекционеров невзаимозаменяемых токенов (или NFT) скоро сможет демонстрировать свои достижения в Instagram. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что компания тестирует NFT на платформе, и «аналогичная функциональность» скоро появится на Facebook.

Глава Instagram Адам Моссери сообщил в видеоролике, что бета-тестеры из США получат возможность отображения NFT в ленте, историях и сообщениях. Сведения об NFT отображаются так же, как профили и товары с метками, и называются «цифровыми коллекционными предметами». При нажатии на метку отображаются такие сведения, как имя владельца и автора.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022