"Instagram — не наркотик, 16 часов — не зависимость": CEO платформы сделал заявление

Считаете себя зависимым от социальных сетях? У CEO Instagram другое мнение: он говорит, что даже 16 часов непрерывного скроллинга соцсетей — это не зависимость. По его словам, это «проблемное использование», но не клиническая аддикция, и приравнивать Instagram к наркотикам или алкоголю — ошибка.





Гнеральный директор Instagram Адам Моссери дал показания в рамках текущего судебного процесса в Лос-Анджелесе, в котором Meta, TikTok и YouTube обвиняют в причинении психологического вреда детям путем внедрения в свои платформы функций, вызывающих зависимость. Это конкретное дело касается 20-летнего истца, который связывает чрезмерное использование Instagram и YouTube с детства с развитием депрессии, тревожности и суицидальных мыслей. Отвечая на утверждение истца о том, что он провел 16 часов за один день в Instagram, Моссери назвал это «проблемным использованием», но не «клинической зависимостью».

Моссери утверждает, что ставить длительное использование социальных сетей в один ряд с более серьезными медицинскими состояниями, такими как злоупотребление психоактивными веществами, является некорректным. Моссери уточнил, что он не является медицинским экспертом, и добавил, что восприятие времени, проведенного на платформе, является относительным. Он отметил, что то, что для одних может быть чрезмерным количеством времени перед экраном, для других может казаться вполне нормальным. Генеральный директор Instagram тогда сравнил листание Instagram с просмотром сериала на Netflix (который также разрабатывает собственные способы удерживать пользователей дольше):

«Я уверен, что говорил, что был «зависим» от сериала на Netflix, когда смотрел его «запоем» до поздней ночи, но я не думаю, что это то же самое, что клиническая зависимость», — сказал Адам Моссери.

Реакция общественности на эти заявления была в основном критической. Большинство людей соглашаются, что CEO компании, которая использует внимание как валюту, никогда не признает, что ее основной продукт вредит пользователям. Дополнительные юридические и регуляторные инициативы в ЕС и других странах уже нацеленные на ограничение «аддиктивного дизайна» социальных сетей, включая требования к экранному времени и функциям, контролирующим использование. При этом данные исследований показывают, что потенциальные «аддиктивные» паттерны использования социальных сетей распространены: среднестатистический пользователь проводит в соцсетях более 2-3 часов ежедневно, а подростки — по 3-4 часа или более, причем около половины молодежи сами говорят о «зависимости» от этих платформ, даже если такое состояние не имеет клинического диагноза. Исследование также связывают тяжелое использование соцсетей с повышенными рисками тревожности и депрессии, особенно среди молодежи.





Впрочем, для многих нынешнее состояние алгоритма Instagram является самым большим предохранителем против чрезмерного использования. Недавно сеть настолько заполонил низкокачественный контент,сгенерированный ИИ, что они почти полностью прекратили им пользоваться. Хотя, конечно, существует аудитория и для этого ИИ-контента, который массово создают люди в поисках легкого заработка. Психологи отмечают, что чрезмерное использование платформ коррелирует с повышенным уровнем тревожности, проблемами со сном и снижением концентрации, особенно при условии постоянного ночного скроллинга. В то же время официально «зависимость от социальных сетей» не имеет универсально признанного медицинского статуса, что и оставляет пространство для дискуссий между технологическими компаниями, медицинским сообществом и регуляторами.

Источник: Neowin.net