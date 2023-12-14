Instagram запустил ИИ-инструмент Backdrop — для генерации фонов в Stories

Новости о генеративном искусственном интеллекте, кажется, появляются каждый день, но на этот раз они не слишком серьезные, а скорее веселые — теперь новая технология поможет вам создать Stories, а точнее фон для собственного изображения.

Новую функцию под названием Backdrop анонсировал руководитель направления генеративного ИИ Meta Ахмад Аль-Дале — с видеоинструкцией ее использования. Инструмент появляется при записи или загрузке Stories, размещается рядом с уже активными значками в верхней части экрана, например текстом и музыкой, и выглядит как изображение человека с прямоугольной рамкой сзади.

Если на значок нажать — фон изображения станет клетчатым (как это бывает в редакторах изображений по типу PhotoShop), а в текстовом поле предложат «описать фон, который вы хотите получить».

Добавить можно что угодно, но придется учитывать этические ограничения соцсети. К тому же контент будет помечен тегом «AI Backdrop».

Инструмент Backdrop доступен только для пользователей из США.