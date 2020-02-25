Intel анонсировала 10-нм процессор Atom P5900 для сетевого оборудования

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Компания Intel подготовила к выпуску новый процессор Atom P5900. Однако в данном случае речь идёт не о мобильном чипе, а о решении для телекоммуникационного оборудования, такого как сети радиодоступа и беспроводные базовые станции.

Atom P5900, также известный как Snow Ridge, является одним из первых процессоров, использующим микроархитектуру Tremont. Это ядра Atom следующего поколения, которые производятся по нормам 10-нанометрового технологического процесса и призванные обеспечить производительность, ранее недоступную CPU серии Atom. Чип также предлагает несколько функций для ускорения работы сети, включая интегрированную обработку пакетов, что и позволяет сделать процессор специализированным для сетевого оборудования. Новый чипсет, по большому счёту, является преемником предыдущей серии Atom C, с большим фокусом на сетевую составляющую.

В качестве основного рынка для процессора Atom P5900 производитель называет мобильные базовые станции. Компания считает, что в этом сегменте она сможет выиграть за счёт сочетания высокой энергоэффективности и высокой пропускной способности, особенно при использовании ускорителей. Хотя чип также может появиться и в других устройствах.

Как заявляет Intel, базовые станции с новым чипсетом Atom начнут внедряться уже в этом году. Чипмейкер уже заключил соглашения с компаниями Ericsson, Nokia и ZTE.

Источник: anandtech