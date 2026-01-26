Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций — без них ситуация была бы хуже, чем год назад

Финансовый отчет Intel свидетельствует о $300 млн убытков, однако компания получила $20,4 млрд внешних вливаний. Год назад минус составлял $18,8 млрд.

Кроме того, отчеты за четвертый квартал и весь 2025 год продемонстрировали самую слабую прибыль с 2010 года в размере $52,9 млрд. В Intel отмечают, что несмотря на падение прибыли, доходность в четвертом квартале превзошла ожидания. Спрос превзошел предложение благодаря развитию искусственного интеллекта. В компании также заявили, что чистые убытки в течение прошлого года составили $300 млн. По сравнению с невероятными убытками в 2024 году на уровне $18,8 млрд, это уже достижение.

«Мы превзошли ожидания в четвертом квартале по прибыли, валовой доходности и прибыли по акциям, несмотря на общеотраслевой дефицит поставок. Мы ожидаем, что уровень доступных поставок будет самым низким в первом квартале, прежде чем улучшится во втором и в течение следующих лет», — отмечает финансовый директор Intel Дэвид Зинснер.

Зинснер подчеркивает, что фундаментальные факторы спроса на ключевых рынках компании остаются стабильными, поскольку стремительная интеграция ИИ подтверждает важность системы x86 как наиболее распространенной в мире высокопроизводительной вычислительной архитектуры. В четвертом квартале прошлого года прибыль Intel составила $13,7 млрд, так же как и в предыдущем квартале и на 4% ниже, чем годом ранее.

Поставки компании были ограниченными из-за проблем с получением кремниевых пластин от TSMC. Из-за существенной конкуренции и неудовлетворенного спроса компания сообщила об убытке в размере $600 млн в течение квартала. Валовая маржа снизилась до 36,1% по сравнению с 39,2% годом ранее. В течение года прибыль в размере $52,9 млрд по сравнению с 2024 годом, однако валовая маржа улучшилась до 34,7%. Однако достижение Intel почти безубыточного результата стало возможным только благодаря инвестициям в размере около $20,4 млрд, включая $2 млрд от SoftBank, $4, 46 млрд от Silver Lake (за 51% акций Altera), $5 млрд от Nvidia и $8,9 млрд от американского правительства. Даже с учетом внешнего финансирования Intel завершила прошлый год с убытком.

Финансовые показатели компании отличаются в зависимости от бизнес-сегмента. Группа клиентских вычислительных систем (CCG) сообщила о прибыли в размере $8,2 млрд за четвертый квартал, ниже предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль при этом снизилась до $2,2 млрд, а операционная маржа упала до 27%. Хотя спрос на клиентские процессоры в четвертом квартале оставался традиционно высоким, Intel сознательно перенаправила ограниченные внутренние мощности по производству кремниевых пластин на более прибыльные продукты для центров обработки данных, увеличив зависимость от внешних поставщиков кремниевых пластин для клиентских процессоров, что сильно снизило маржу для подразделения CCG.

Однако от этой стратегии выиграла группа Data Center and AI Group (DCAI). Отмечается, что ее прибыль за четвертый квартал составила $4,7 млрд, что на 15% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль увеличилась до $1,3 млрд, а маржа до 26,4%. Intel снова пришлось признать, что спрос на процессоры Xeon превышает предложение. Ожидается, что этот дисбаланс будет сохраняться в течение 2026 года из-за спроса со стороны сферы искусственного интеллекта.

Источник: Tom’s Hardware