Новости IT-бизнес 26.01.2026 comment views icon

Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций — без них ситуация была бы хуже, чем год назад

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Intel була збитковою у 2025 році, попри $20 млрд інвестицій — без них ситуація була б гіршою, ніж рік тому

Финансовый отчет Intel свидетельствует о $300 млн убытков, однако компания получила $20,4 млрд внешних вливаний. Год назад минус составлял $18,8 млрд.

Кроме того, отчеты за четвертый квартал и весь 2025 год продемонстрировали самую слабую прибыль с 2010 года в размере $52,9 млрд. В Intel отмечают, что несмотря на падение прибыли, доходность в четвертом квартале превзошла ожидания. Спрос превзошел предложение благодаря развитию искусственного интеллекта. В компании также заявили, что чистые убытки в течение прошлого года составили $300 млн. По сравнению с невероятными убытками в 2024 году на уровне $18,8 млрд, это уже достижение.

«Мы превзошли ожидания в четвертом квартале по прибыли, валовой доходности и прибыли по акциям, несмотря на общеотраслевой дефицит поставок. Мы ожидаем, что уровень доступных поставок будет самым низким в первом квартале, прежде чем улучшится во втором и в течение следующих лет», — отмечает финансовый директор Intel Дэвид Зинснер.

Зинснер подчеркивает, что фундаментальные факторы спроса на ключевых рынках компании остаются стабильными, поскольку стремительная интеграция ИИ подтверждает важность системы x86 как наиболее распространенной в мире высокопроизводительной вычислительной архитектуры. В четвертом квартале прошлого года прибыль Intel составила $13,7 млрд, так же как и в предыдущем квартале и на 4% ниже, чем годом ранее.

Поставки компании были ограниченными из-за проблем с получением кремниевых пластин от TSMC. Из-за существенной конкуренции и неудовлетворенного спроса компания сообщила об убытке в размере $600 млн в течение квартала. Валовая маржа снизилась до 36,1% по сравнению с 39,2% годом ранее. В течение года прибыль в размере $52,9 млрд по сравнению с 2024 годом, однако валовая маржа улучшилась до 34,7%. Однако достижение Intel почти безубыточного результата стало возможным только благодаря инвестициям в размере около $20,4 млрд, включая $2 млрд от SoftBank, $4, 46 млрд от Silver Lake (за 51% акций Altera), $5 млрд от Nvidia и $8,9 млрд от американского правительства. Даже с учетом внешнего финансирования Intel завершила прошлый год с убытком.

Финансовые показатели компании отличаются в зависимости от бизнес-сегмента. Группа клиентских вычислительных систем (CCG) сообщила о прибыли в размере $8,2 млрд за четвертый квартал, ниже предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль при этом снизилась до $2,2 млрд, а операционная маржа упала до 27%. Хотя спрос на клиентские процессоры в четвертом квартале оставался традиционно высоким, Intel сознательно перенаправила ограниченные внутренние мощности по производству кремниевых пластин на более прибыльные продукты для центров обработки данных, увеличив зависимость от внешних поставщиков кремниевых пластин для клиентских процессоров, что сильно снизило маржу для подразделения CCG.

Однако от этой стратегии выиграла группа Data Center and AI Group (DCAI). Отмечается, что ее прибыль за четвертый квартал составила $4,7 млрд, что на 15% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль увеличилась до $1,3 млрд, а маржа до 26,4%. Intel снова пришлось признать, что спрос на процессоры Xeon превышает предложение. Ожидается, что этот дисбаланс будет сохраняться в течение 2026 года из-за спроса со стороны сферы искусственного интеллекта.

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Intel анонсировала Core Ultra 300: до +77% игровой производительности
Бывший CEO Intel: "Пузырь ИИ лопнут квантовые вычисления"
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
Чипсет AMD B650 в ПК с Intel Core Ultra 9 285H — плата расширения за $60 увеличила возможности PCIe
Производитель унитазов заработал на буме искусственного интеллекта — как это удалось
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Intel готовит удар AMD: Core Ultra 400K с 144 МБ кэша bLLC и Ultra 9 386H, опережающий топовые Ryzen AI
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января
Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна
"Торговцы смертью": Intel и AMD получили судебные иски из-за их чипов в российских дронах и ракетах
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить