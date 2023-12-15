Intel Core Ultra ─ процессоры с выделенным блоком NPU для обработки задач искусственного интеллекта

Во время проведения мероприятия AI Everywhere компания Intel поделилась подробностями о мобильных процессорах Core Ultra (больше не Core «i»), которые войдут в линейку Meteor Lake. Чипмейкер обещает улучшенную энергоэффективность и производительность благодаря разделению задач на разные чипсеты.

Intel заявляет, что новый процессор Core Ultra 7 165H обеспечивает прирост многопоточной производительности на 11% по сравнению с конкурирующими мобильными чипами, такими как AMD Ryzen 7 7840U, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 и Apple M3. Он также обеспечивает снижение энергопотребления на 25% по сравнению с предыдущим процессором Intel Core i7-1370P и потребляет до 79% меньше энергии, чем AMD Ryzen 7 7840U, «при том же пакете 28 Вт для ультратонких ноутбуков».

Новые процессоры Core Ultra оснащаются нейронным процессором (NPU). Он обеспечивает ускорение обработки задач ИИ с низким энергопотреблением и снижает нагрузку на CPU/GPU. Предполагается, что эта интеграция повысит эффективность использования моделей искусственного интеллекта, таких как Stable Diffusion, по сравнению с чипами Intel предыдущего поколения.

Флагманом новой серии станет Intel Core Ultra 9 185H. Он содержит 16 ядер и поддерживает 22 потока инструкций. При этом конфигурация ядер подразумевает использование трех блоков:

6 производительных ядер (P)

8 эффективных ядер (E)

2 эффективных ядра с низким энергопотреблением (LP-E)

Core Ultra 9 185H имеет частоту до 5,1 ГГц, а также встроенный графический процессор Arc с 8 ядрами Xe, работающими с частотой до 2,35 ГГц. Новая архитектура Xe LPG позволяет повысить производительность при более низком минимальном напряжении, а также добавляет поддержку технологии масштабирования Intel XeSS и трассировки лучей.

Подробные характеристики новых чипов представлены в следующей таблице.

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Большинство новых процессоров уже доступны производителям потребительских устройств. Однако флагманская модель Intel Core Ultra 9 185H появится лишь в 2024 году. Lenovo, MSI, Acer и Asus уже подготовили к выпуску ноутбуки с чипами Intel Core Ultra.

Источник: The Verge