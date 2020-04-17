Intel и QuTech смогли успешно контролировать «горячие» кубиты, что позволит создать более практичные квантовые компьютеры





Компания Intel приблизилась на шаг к реализации практических квантовых компьютеров. Чипмейкер вместе со своим партнёром QuTech смогли успешно контролировать «горячие» кубиты (то есть при температуре выше 1 Кельвина), которые также являются когерентными и плотными, что упрощает размещение кубитов и управляющей электроники на одном чипе и, таким образом, позволяет реализовать более совершенные квантовые компьютеры.

До сих пор квантовым компьютерам приходилось работать при температурах в диапазоне милликельвинов или чуть выше абсолютного нуля (около -273 градуса Цельсия). Это даже меньше средней температуры в космическом пространстве (примерно 3 кельвина или около -270 градусов Цельсия).

Вместе с тем, демонстрацию возможностей Intel и QuTech можно назвать относительно скромной. Компании завершили тестирование, используя двухкубитовую логику, хотя современные квантовые компьютеры способны оперировать десятками кубитов, а полнофункциональному компьютеру может потребоваться более 1 млн кубитов. Это «только один шаг» к масштабируемым квантовым компьютерам, считает Intel. Тем не менее, это важный шаг, демонстрирующий, что технология более жизнеспособна, чем кажется сегодня.

Источник: Engadget