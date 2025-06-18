Intel Foundry сокращает до 20% персонала — более 10 тыс. работников уволят без «золотых парашютов»

Производство чипов Intel вскоре переживет стремительный отрицательный рост количества сотрудников. Причина простая — нехватка денег.

Издание OregonLive просмотрело копию электронного письма Intel Foundry, подлинность которого подтвердили четыре сотрудника. В прошлую субботу вице-президент компании по производству Нага Чандрасекаран прислал работникам «благую весть» о сокращении 15-20% производственного персонала в этом июле. О возможных будущих сокращениях сообщалось в конце прошлого года.

«Это тяжелые действия, но необходимые для решения наших проблем с доступностью и текущим финансовым состоянием компании. Это причиняет боль каждому человеку», — говорится в письме.

По данным декабря 2024 года в компании работали 109 000 сотрудников, по сравнению с примерно 124 800 человек в позапрошлом году. Точно не известно, сколько из них вовлечены в производство чипов Intel Foundry. В прошлом году заводы Intel сократили 15 000 рабочих мест. По предварительным оценкам Tom’s Hardware, сейчас речь идет о 8 170-10 890 сотрудниках по всему миру.

Предыдущая волна сокращения происходила, в том числе, путем финансовых предложений по досрочному освобождению или выхода на пенсию. На этот раз Intel не будет предлагать никаких добровольных выкупов. Компания будет определять увольнения и сокращения должностей на основе инвестиционных приоритетов и индивидуальных показателей производительности.

«Эти сокращения будут базироваться на сочетании изменений в портфолио, ликвидации уровней и должностей, оценке квалификации для остальных должностей и некоторых сложных решений по инвестициям в наши проекты. Мы также учитываем влияние на работу заводов».

Intel отказалась комментировать орегонскому изданию субботнее письмо. Однако компания заявила об отношении к людям «с заботой и уважением» во время сокращений.

«Устранение организационной сложности и расширение возможностей наших инженеров позволит нам лучше удовлетворять потребности наших клиентов и улучшить наше производство. Мы принимаем эти решения на основе тщательного рассмотрения того, что необходимо для позиционирования нашего бизнеса в будущем».

Intel имеет 15 фабрик в 10 локациях по всему миру. Компания не раскрывает количество работников фабрик, но утверждает, что примерно половина ее рабочей силы занимается производством или связанными услугами, откуда и можно получить приведенное приблизительное количество 8 170-10 890. Остальные распределены между научно-исследовательскими подразделениями, разработкой, дизайном, продажами, ЦОД, администрированием и другими отделами. Кстати, другие подразделения тоже столкнутся с аналогичными сокращениями в этом году.