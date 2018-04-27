Intel отложила выпуск 10-нанометровых CPU до следующего года

Не секрет, что в последние годы компания Intel испытывает трудности с переводом своей продукции на более совершенные технологические нормы. Собственно, таблица ниже как нельзя лучше иллюстрирует стагнацию основного бизнеса Intel. И пока нет никаких признаков улучшения ситуации – компания снова откладывает выпуск 10-нм чипов.

Подводя итоги минувшего квартала, который, к слову, принес Intel рекордный доход в размере $16,1 млрд (рост на 9%) и прибыль в размере $4,5 млрд (рост на 50%), генеральный директор Intel Брайан Кржанич сообщил об очередной задержке. Говоря точнее, 10-нм процессоры, которые должны были выйти еще в 2015 году, но затем несколько раз переносились, теперь ожидаются не раньше следующего года. Причем точных сроков производитель не называет.

Вот что сказал Брайан Кржанич:

«Мы продолжаем продвигаться в освоении 10-нанометрового техпроцесса. Мы уже приступили к поставкам в ограниченных количествах и процент выхода годной продукции растет, но темпы немного ниже, чем мы ожидали. По этой причине мы вынуждены перенести массовое производство со второй половины 2018 на 2019 год», — рассказал генеральный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich).

Не вдаваясь в детали, Кржанич отмечает, что инженеры уже придумали соответствующие улучшения, которые должны помочь довести процент выхода годной продукции до необходимого уровня, но для их внедрения и оценки результатов требуется дополнительное время.

Тем временем Intel продолжит использовать 14-нм техпроцесс для выпуска новых чипов. До конца этого года компания планирует выпустить два семейства 14-нм процессоров: Whiskey Lake и Cascade Lake.

Остается добавить, что 10-нм техпроцесс, который сейчас с таким трудом осваивает Intel, последний с использованием традиционной литографии. После этого Intel собирается перейти к литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV), требующей внесения существенных изменений в технологии производства микросхем. Между тем, AMD уже разрабатывает 7-нм GPU и планирует начать поставки ознакомительных образцов 7-нм CPU EPYC 2 уже в этом году, а уже в следующем перейти к массовому выпуску обоих продуктов.

Источник: tomshardware