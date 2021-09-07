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Ноутбуки Intel NUC малоизвестны, главным образом потому, что они не поставляются напрямую потребителям, а адресованы OEM-сборщикам.

Intel NUC X15 Laptop Kit — новейший эталонный игровой ноутбук с процессором Core 11-го поколения и графикой NVIDIA RTX 30. Это «заготовка» лэптопа для сторонних фирм вроде Eluktronics, Schenker, Maingear и XPG.

Устройство выполнено в корпусе из алюминиево-магниевого сплава толщиной 21,65 мм и массой 1,94 кг — с 15,6-дюймовым IPS-дисплеем. В базовой комплектации установлена обычная матрица с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, но возможны более продвинутые варианты з разрешением Quad HD (2560х1440 пикселей) и частотой обновления 165 Гц или 240 Гц.

«Под капотом» — 45-ваттные чипы Core i5-11400H (6 ядер/12 потоков, 2,7/4,5 ГГц) или Core i7-11800H (8 ядер/16 потоков, 2,3/4,6 ГГц) с интегрированной графикой Iris Xe и до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 в двухканальном режиме. Вдобавок ко встроенному GPU идет дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070. Для накопителей есть слоты M.2 PCIe x4 Gen4 и M.2 PCIe x4 Gen3 / SATA SSD.

Из других особенностей можно отметить механическую клавиатуру с RGB-подсветкой, поддержку интерфейсов PCIe Gen4 и Thunderbolt 4, а также аккумулятор на 94 Вт·ч. Полные технические характеристики приведены на слайдах ниже.

Комплекты NUC X15 Laptop Kit уже начали распространяться среди компанией-партнеров Intel. Готовые ноутбуки на базе NUC X15 поступят в продажу в конце 2021 — начале 2022 года. Подробностей о ценах пока нет, но предыдущая эталонная модель Intel NUC M15 с Core i5-1135G7 и встроенной графикой предлагается по цене от 1059 долларов.