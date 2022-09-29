Intel представила Unison — платформу совместной работы устройств на Windows 11, Android и iOS

Intel представила программный инструмент, призванный упростить взаимное подключение телефона и ПК для совместной работы с файлами, уведомлениями, сообщениями и вызовами. Intel Unison будет поддерживаться на устройствах 13-го поколения и некоторых ноутбуках с процессорами Intel Evo 12-го поколения, хотя в настоящее время он может работать только на еще не вышедших устройствах.

Важно, что Unison поддерживает как Android, так и iOS, чего раньше не было в других решениях для совместной работы Windows, таких как Microsoft Phone Link (он же Your Phone). Unison основан на технологии Screenovate — компании-разработчика программного обеспечения, приобретенной Intel в прошлом году.

Intel Unison подключится к вашему смартфону на Android/iOS через Wi-Fi или Bluetooth и будет работать немного по-разному в зависимости от типа телефона. Некоторые функции не будут поддерживаться на iPhone, а именно многосторонний обмен сообщениями. Внешнее управление уведомлениями на устройствах Android и iOS зависит от поведения конкретных приложенийя. Intel Unison появится на уже выпущенных ПК Lenovo, Acer и HP этой осенью, а на платформе Intel 13-го поколения — в начале следующего года.

В прошлом году году Intel приобрела компанию Screenovate, создателя прототипа отмененной программной платформы Dell Mobile Connect. В 2022 Intel демонстрировала наработки по синхронизации ПК с Android и iPhone, ожидалась и интеграция программы с Intel Evo. Вероятно, Intel Unison является результатом этих усилий.

Источник: GSMArena