Intel представила Core i9-14901KE и еще восемь процессоров без энергоэффективных ядер — но не для всех

Очень быстро после появления слухов о процессорах Intel для сокета LGA-1700 без энергоэффективных ядер компания представила их. Правда, несколько в другом формате, в рамках текущего 14 поколения.

Недавно была обнародована утечка о планах Intel по разъему LGA-1700, который включает семейство процессоров Bartlett Lake-S. Ожидается, что эти процессоры будут иметь гибридный чип Alder Lake / Raptor Lake с P-ядрами и E-ядрами, а также совершенно новый кристалл исключительно с P-Core. Как оказывается, последняя концепция реализована на еще базе Raptor Lake.

Intel опубликовала спецификации новой серии процессоров Core. Их названия соответствуют существующим, за исключением цифры «1» в конце и буквы «Е». Полный список новых моделей включает три Core i9, два Core i7 и четыре Core i5. Вот эти процессоры:

Core i9-14901KE

Core i9-14901E

Core i9-14901TE

Core i7-14701E

Core i7-14701TE

Core i5-14501E

Core i5-14501TE

Core i5-14401E

Core i5-14401TE

По словам Intel, новые чипы разработаны для встроенных систем, то есть они не предназначены для потребителей. Не следует ожидать, что процессоры будут использоваться в игровых ПК. Стоит отметить, что модели KE, такие, как Core i9-14901KE, все еще имеют TDP 125 Вт.

Модель i9-14901KE имеет более высокую базовую тактовую частоту, более чем на 600 МГц — 3,8 ГГц, но более низкую максимальную — 5,8 ГГц вместо 6,0 ГГц. Есть также F-варианты, которые не имеют интегрированной графики, и T-модели, на 45 Вт вместо 35 Вт у пользовательских чипов. По словам Intel, новые процессоры уже запущены.

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Источники: Intel, VideoCardz

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