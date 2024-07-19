«Intel продает дефектные процессоры»: Raptor Lake на ноутбуках тоже «глючат»

Сбои процессоров Intel 13 и 14 поколений (Raptor Lake) распространяются и на ноутбуки. После информации о неполадки в серверах ЦОД появилось сообщение о «продаже Intel дефектных процессоров» для портативных ПК.

«Есть несколько моделей ноутбуков, которые выходили из строя с одинаковыми симптомами. Просто это случается не так часто, как сбои в работе процессоров настольных ПК», — пишет Мэтью Кесселс из Alderon Games.

Новые данные перечеркивают теорию о том, что нестабильность Raptor Lake связана с особенностями десктопов и сокета LGA 1700. Alderon Games заявляет, что фактически 100% чипов настольных Raptor Lake в ее распоряжении выходят из строя. Неполадки на ноутбуках подтверждают универсальность проблемы и ее корни именно в процессорах.

Кесселс не рассказывает, какие именно модели чипов дефектные, но логично ожидать, что проблемы могут повлиять на флагманские процессоры Intel серии Core i9 HX. На десктопах проблемы имеют самые мощные процессоры серий K и KS.

Intel до сих пор не предоставила окончательного исправления нестабильности Raptor Lake и возникает вопрос, возможно ли это сделать только программным путем. Компания пыталась исправить проблему обновлением микрокода, включающие более строгие ограничения мощности, применение механизмов безопасности в BIOS и исправление ошибок eTVB, но ни одна из попыток не смогла полностью устранить постоянные сбои.

Самой большой проблемой нестабильности Raptor Lake является случайность сбоев. Некоторые системы выходят из строя только при определенных условиях, другие «глючат» постоянно. Проблема существует даже после установки исправлений: например, происходит отключение энергоэффективных ядер. Более того, большое количество сообщений свидетельствует, что процессоры Raptor Lake неадекватно работают даже с параметрами значительно ниже официальных спецификаций.

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Источники: Alderon Games, Tom`s Hardware

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