Intel просит производителей материнских плат внедрить базовый профиль процессора до 31 мая

Intel снова непублично требует от производителей плат соблюдения рекомендованного профиля для процессоров по умолчанию. На этот раз компания просит добавить в опции BIOS профиль с названием «Intel Default Settings» («Настройки Intel по умолчанию») и сделать его включенным по умолчанию.

Напомним, в последнее время стала известной проблема с процессорами Intel Raptor Lake-S 13 и 14 поколений с разблокированным разгоном, которые «глючат» в играх. Компания считает, что речь идет о несоблюдении партнерами рекомендованных характеристик для чипов. Вот сообщение Intel для производителей:

«Корпорация Intel просит производителей системных и материнских плат предоставлять конечным пользователям профиль BIOS по умолчанию, который соответствует рекомендованным настройкам Intel.

— Предлагаемое название профиля «Intel Default Settings».

— Корпорация Intel просит клиентов внедрить профиль «Intel Default Settings» в качестве профиля BIOS по умолчанию до 31 мая 2024 года.

Корпорация Intel настоятельно рекомендует, чтобы настройки BIOS по умолчанию обеспечивали работу в пределах рекомендуемых настроек Intel».

Также Intel предоставила конкретные ограничения, в частности для процессора Intel Core i9-14900K.

Производители материнских плат фактически уже внедрили рекомендованные настройки или находятся в процессе. В частности, в них убран фактический безлимит на мощность (4000 Вт), который использовали некоторые платы. Его часто называли причиной некорректной работы.

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Источники: Benchlife, saraba1st.com, Hardwareluxx

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