Новости Технологии 07.05.2024 в 13:19 comment views icon

Intel просит производителей материнских плат внедрить базовый профиль процессора до 31 мая

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Андрей Русанов

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Intel снова непублично требует от производителей плат соблюдения рекомендованного профиля для процессоров по умолчанию. На этот раз компания просит добавить в опции BIOS профиль с названием «Intel Default Settings» («Настройки Intel по умолчанию») и сделать его включенным по умолчанию.

Напомним, в последнее время стала известной проблема с процессорами Intel Raptor Lake-S 13 и 14 поколений с разблокированным разгоном, которые «глючат» в играх. Компания считает, что речь идет о несоблюдении партнерами рекомендованных характеристик для чипов. Вот сообщение Intel для производителей:

Intel

«Корпорация Intel просит производителей системных и материнских плат предоставлять конечным пользователям профиль BIOS по умолчанию, который соответствует рекомендованным настройкам Intel.
— Предлагаемое название профиля «Intel Default Settings».
— Корпорация Intel просит клиентов внедрить профиль «Intel Default Settings» в качестве профиля BIOS по умолчанию до 31 мая 2024 года.
Корпорация Intel настоятельно рекомендует, чтобы настройки BIOS по умолчанию обеспечивали работу в пределах рекомендуемых настроек Intel».

Также Intel предоставила конкретные ограничения, в частности для процессора Intel Core i9-14900K.

Intel

Производители материнских плат фактически уже внедрили рекомендованные настройки или находятся в процессе. В частности, в них убран фактический безлимит на мощность (4000 Вт), который использовали некоторые платы. Его часто называли причиной некорректной работы.

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Источники: Benchlife, saraba1st.com, Hardwareluxx

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