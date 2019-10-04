Intel задействует ИИ для восстановления нейронных связей в поврежденном спинном мозге, парализованные пациенты смогут вернуть контроль над телом

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Использование систем искусственного интеллекта в медицине вскоре может распространиться на одну из самых сложных задач медицинского мира: помочь парализованным людям восстанавливать способность двигаться. Так, Intel и Brown University начали работу над поддерживаемым DARPA проектом интеллектуального интерфейса позвоночника. Он предусматривает использование ИИ для восстановления движений и контроля над мочевым пузырём у людей с серьёзными повреждениями спинного мозга.

Двухлетний проект позволит учёным фиксировать моторные и сенсорные сигналы от спинного мозга, а хирурги смогут имплантировать электроды на обоих концах травмированного участка, чтобы создать «интеллектуальный обходной путь». Предполагается, что нейронные сети, работающие на решениях Intel, научатся передавать двигательные команды через обходной путь и восстанавливать функции, потерянные для повреждённых нервов.

Первоначальная версия интерфейса будет использовать внешнее вычислительное оборудование для интерпретации сигналов позвоночника. В долгосрочной перспективе разработчики хотели бы, чтобы полностью имплантированная система выполняла все необходимые задачи.

Пока что нет гарантии, что в результате данного исследовательского проекта действительно удастся достичь поставленную цель и создать решение, которое вернёт способность двигаться и контролировать своё тело парализованным людям. Но в любом случае проект будет полезным для медицины. Доцент кафедры техники Дэвид Бортон подчеркнул, что исследования должны «раскрыть новые знания» о спинном мозге и «ускорить инновации» в соответствующей сфере лечения.

Источник: Engadget