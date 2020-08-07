Intelgate: В сеть выложили 20 ГБ исходного кода и закрытой документации о процессорах Intel
Компания Intel, которой в последнее время приходится весьма несладко, столкнулась с очередной потенциально весьма серьезной неприятностью — IT-консультант из Швеции Тилль Коттманн опубликовал в Twitter ссылки на архив, содержащий 20 ГБ различных конфиденциальных данных о продуктах Intel. В этом архиве — техническая документация, исходные коды прошивок и другая секретная информация.
По словам Коттманна, который в прошлом делал подобного рода публикации (все ради свободного обмена информацией и проверки кода на потенциальные бэкдоры), неизвестный хакер «взломал» Intel, хотя в самой компании отрицают факт взлома. Также Коттманн рассказал, что получил файлы от анонимного источника ранее в этом году, подчеркнув, что большая часть информации ранее не публиковалась и считается секретной — содержимое архива подпадает под соглашение о неразглашении (NDA) и не предназначено для широкой публики.
Коттманн загрузил часть на файлообменник Mega, а ссылку на архив опубликовал в своем Telegram-канале. Он также отметил, что опубликовал лишь малую часть, и пообещал опубликовать в ближайшее время намного больше секретных данных.
«Если вы найдете защищенные паролем zip-архивы, то пароль, вероятно, будет либо «Intel123», либо «intel123». Пароли устанавливал не я и не мой источник, именно в таком виде файлы были получены от Intel».
Тилль Коттманн, IT-консультант
Как рассказал предполагаемый источник утечки, чтобы получить доступ к данным, хакерам даже не пришлось ничего взламывать. Они сканировали сеть через Nmap и случайно наткнулись на незащищенный сервер в сети Akamai CDN, где и хранились файлы Intel. Предположительно, это сервер использовал один из подрядчиков Intel.
Какие документы были обнаружены среди опубликованных файлов:
- Инструкции по Intel ME с инструментами и образцами прошивок для разных платформ;
- Исходный код BIOS Kaby Lake с кодом инициализации;
- Исходный код загрузчиков Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit);
- Исходный код прошивок процессоров для разных платформ;
- Внутренние инструменты Intel для разработки и поиска багов;
- Simics-симулятор для Rocket Lake S и, возможно, других платформ;
- Графики выпуска новых продуктов и другие документы о планах компании;
- Бинарный код для драйверов камеры, созданный Intel для SpaceX;
- Схемы, документы, инструменты, прошивки для невыпущенных процессоров Tiger Lake;
- Обучающие видео по платформе Kaby Lake;
- Intel Trace Hub и файлы для декодирования некоторых версий Intel ME;
- Руководство по Elkhart Lake и примерный код платформы;
- Некие Verilog-данные для некоторых процессоров Xeon;
- Дебаг-версии BIOS/TXE для некоторых платформ;
- Boot Guard SDK;
- Симулятор процессоров Intel Snow Ridge / Snowfish;
- Несколько схем;
- Шаблоны маркетинговых материалов Intel (InDesign);
- Симулятор процессов Intel Snowridge / Snowfish ADK.
Intel выступила с официальным заявлением, сообщив, что открыла внутреннее расследование. В компании предположили, что источником данных мог стать Центр ресурсов и дизайна — закрытая библиотека для производителей компьютеров на базе Intel.
Издание The Register, ссылаясь на источники, близкие к расследованию Intel, рассказало, что файлы могут быть неактуальными и пока неясно, получили ли информацию из Центра разработки и дизайна. Сообщается, что пользовательские или потребительские данные не пострадали.
Источник: Tom’s Hardware