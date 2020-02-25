Инвестор Apple Уоррен Баффет сдался и перешел на iPhone. Он до последнего держался за раскладушку Samsung Haven 2010 года





Миллиардер Уоррен Баффет наконец-то стал счастливым обладателем смартфона. 89-летний бизнес-магнат, которому так принадлежат 5,6% акций Apple, сообщил, что недавно он отказался от своего телефона-раскладушки Samsung Haven 2010 года выпуска в пользу iPhone 11. Однако он не уточнил, какую именно модель iPhone 11 он использует.

Баффет уточнил, что он не покупал iPhone. Ему подарили несколько таких мобильных устройств различные люди, включая генерального директора Apple Тима Кука, который пытался заставить Баффета переключиться на устройство Apple, по крайней мере, на протяжении нескольких лет. Тим Кук даже сказал Bloomberg TV в 2018 году, что лично вылетит в Омаху и окажет техническую поддержку Баффету, если она когда-нибудь понадобится.

Несмотря на то, что Уоррен Баффет наконец стал обладателем смартфона, он не пользуется всеми функциями и возможностями современного мобильного устройства. Фактически, он использует свой iPhone исключительно для телефонных звонков. Баффет также владеет планшетом iPad и в основном использует его для проведения исследований и проверки стоимости акций.

Источник: The Verge