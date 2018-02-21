Инженер Boston Dynamics попытался помешать роботу SpotMini покинуть помещение. Ничего не вышло

Только на прошлой неделе мы публиковали очередное видео с роботами Boston Dynamics, демонстрирующее, как две робособаки SpotMini благодаря командной работе устраивают побег из закрытого помещения. Теперь же Boston Dynamics опубликовала новый ролик «из жизни» SpotMini. И, судя по нему, восстание машин нам не грозит, по крайней мере, пока.

Новое видео под названием Testing Robustness демонстрирует умение робота добиваться поставленной цели, спокойно выдерживая различные издевательства людей испытания. Так, на видео мужчина, предположительно, сотрудник компании, всячески мешает роботу SpotMini открыть двери и покинуть пределы помещения. Он использует хоккейную клюшку, чтобы помешать роботу открыть двери, а затем пытается сдержать и оттянуть робота с помощью прикрепленного к задней части корпуса «поводка». Но в конечном итоге робот все равно добивается своего и покидает помещение. Иными словами, SpotMini всегда добивается всего, что пожелает.

Надо сказать, что на видео мужчина выглядит неуверенно (как будто опасается ответной реакции). Так или иначе, способность робота удерживать равновесие, безусловно, впечатляет.

P.S. В описании Boston Dynamics отмечает, что «это тестирование не раздражает и не вредит роботу». Похоже, в Boston Dynamics все же опасаются, что когда-то роботы могут вспомнить им все эти пинки и толчки клюшками.

Источник: Boston Dynamics