iOS 12 будет автоматически передавать сведения о расположении iPhone при вызове экстренной службы 911
Компания Apple рассказала о новой функции в своей мобильной операционной системе iOS 12. Она будет доступна для США. При вызове экстренной службы 911 смартфон будет автоматически передавать информацию о географических координатах первому ответившему лицу.
Новая функция направлена на сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации путём упорядочения процесса сбора информации. Apple отмечает, что примерно 80% экстренных вызовов в США сейчас осуществляются с мобильных устройств, однако «устаревшая» инфраструктура затрудняет возможность быстрого получения центрами 911 информации о расположении звонящего.
Новая функция в iOS 12 основана на системе Apple Hybridized Emergency Location (HELO), запущенной в 2015 году. Она будет интегрирована с существующим программным обеспечением во «многих» центрах системы 911 при помощи компании RapidSOS.
Вместе с тем, Apple акцентирует внимание на вопросах конфиденциальности и уверяет, что данные пользователей не могут использоваться для иных целей, кроме экстренных вызовов.
Источник: The Verge
- iOS 12 была анонсирована в начале июня. Основной упор был сделан на прирост производительности, дополненную реальность и улучшенный контроль.