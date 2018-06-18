iOS 12 будет автоматически передавать сведения о расположении iPhone при вызове экстренной службы 911

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Компания Apple рассказала о новой функции в своей мобильной операционной системе iOS 12. Она будет доступна для США. При вызове экстренной службы 911 смартфон будет автоматически передавать информацию о географических координатах первому ответившему лицу.

Новая функция направлена ​​на сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации путём упорядочения процесса сбора информации. Apple отмечает, что примерно 80% экстренных вызовов в США сейчас осуществляются с мобильных устройств, однако «устаревшая» инфраструктура затрудняет возможность быстрого получения центрами 911 информации о расположении звонящего.

Новая функция в iOS 12 основана на системе Apple Hybridized Emergency Location (HELO), запущенной в 2015 году. Она будет интегрирована с существующим программным обеспечением во «многих» центрах системы 911 при помощи компании RapidSOS.

Вместе с тем, Apple акцентирует внимание на вопросах конфиденциальности и уверяет, что данные пользователей не могут использоваться для иных целей, кроме экстренных вызовов.

Источник: The Verge