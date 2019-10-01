iOS 13.1.2. Apple выпустила третий за неделю апдейт новой iOS с исправлениями ошибок

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Apple продолжает полировать iOS 13, выпуская один апдейт с исправлениями ошибок за другим.

Напомним, финальная версия iOS 13 вышла 19 сентября и оказалась очень «сырой» — содержала слишком много ошибок. Ранее Apple выпустила мелкие обновления iOS 13.1 и 13.1.1 с различными исправлениями найденных ошибок, а вчера вышло очередное обновление iOS 13.1.2, устраняющее известные проблемы. То есть, за неполные две недели Apple выпустила три апдейта с исправлениями и высока вероятно, что точку ставить пока рано, учитывая жалобы пользователей. Один из разработчиков ранее охарактеризовал релиз iOS 13 «сверхпаршивым, каких не было со времен iOS 8».

Что касается 13.1.2, список исправлений вы можете видеть ниже.

Это проблема, приводящая к сбоям в работе камеры, ошибка, из-за которой порой не включалась вспышка, баг, приводящий к потере данных калибровки экрана, ошибка с внезапными потерями соединения Bluetooth и еще несколько мелких багов.

Одновременно было выпущено обновление iPadOS 13.1.2 для планшетов iPad, но там список исправлений поскромнее. В частности, решена проблема с полосой прогресса резервного копирования данных и «Быстрыми командами Siri», которые не запускались с умной колонки HomePod.

Чтобы загрузить обновления, нужно перейти в меню Настройки> Общие> Обновление ПО.

Источник: The Verge