В бета iOS 26.3 и iPadOS 26.3 Apple сломала AirPlay, трансляцию на ТВ и переход между устройствами

Вадим Карпусь

У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями

Пользователям новейших моделей iPhone и iPad Pro, которые тестируют бета-версии iOS 26.3 и iPadOS 26.3, стоит воздержаться от установки третьей бета-сборки, выпущенной на этой неделе. Apple официально подтвердила, что на этих версиях временно сломано несколько важных функций Continuity, которые отвечают за бесшовную работу между устройствами экосистемы.


Компания обновила примечания для разработчиков к третьей бете iOS и iPadOS 26.3 и прямо указала, какие устройства и возможности пострадали. Речь идет о новых iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, а также iPad Pro с чипом M5.

Apple отмечает:

«Следующие функции Continuity не работают на iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air и iPad Pro (M5) с iOS / iPadOS 26.3 Beta 3:

  • iPhone Mirroring
  • Зеркальное воспроизведение AirPlay на Apple TV 4K на Apple TV 4K
  • Использование Continuity Camera по беспроводной связи с Mac или Apple TV 4K или Apple TV 4K
  • Sidecar с Mac на iPad Pro (M5)»

Эти возможности активно используют владельцы техники Apple. iPhone Mirroring позволяет выводить экран смартфона на Mac, AirPlay mirroring — транслировать изображение на Apple TV 4K, Continuity Camera превращает iPhone или iPad в беспроводную камеру для Mac, а Sidecar позволяет использовать iPad как второй дисплей для компьютера. Их отсутствие может существенно снизить удобство ежедневного пользования, особенно для тех, кто работает в экосистеме Apple.


Apple не объяснила, почему именно эти функции перестали работать в свежих бета-версиях. В то же время компания дает понять, что проблему исправят в следующих бета-сборках.

Публичный релиз iOS 26.3 и связанных обновлений ожидается в ближайшее время. Обычно обновления с индексом x.3 выходят в конце января. Поскольку до завершения месяца осталось всего несколько дней, релиз на этот раз может сместиться на начало февраля. Перед финальным запуском Apple, вероятно, выпустит версии Release Candidate для разработчиков и бета-тестеров.

Источник: macrumors

