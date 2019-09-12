iPhone 11 (Pro (Max)): Раскрыты точные данные объема ОЗУ и емкости аккумуляторов новых смартфонов Apple





Ни на презентации новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, ни в описании их характеристик на сайте Apple традиционно не стала раскрывать технические детали вроде объема ОЗУ и емкости аккумулятора. К счастью, обычно инсайдеры и регуляторы быстро восполняют этот пробел в описании. Так произошло и на этот раз. Пробел помог заполнить известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@ OnLeaks).

Говоря об автономности на презентации, Apple заявила, что iPhone 11 держит заряд на час дольше, чем iPhone Xr, iPhone 11 Pro на четыре часа дольше, чем iPhone Xs, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone Xs Max. Теперь можно взглянуть на сухие цифры. Для сравнения мы добавили в таблицу модели нескольких прошлых поколений:

Смартфон Емкость аккумулятора, мА∙ч Объем ОЗУ, ГБ iPhone 7 1960 2 iPhone 8 1821 2 iPhone 7 Plus 2900 3 iPhone 8 Plus 2675 3 iPhone X 2716 3 iPhone Xr 2942 3 iPhone Xs 2658 4 iPhone Xs Max 3174 4 iPhone 11 3110 4 iPhone 11 Pro 3190 6 iPhone 11 Pro Max 3500 6

Долго время Apple критиковали за то, что она, имея возможность поставить аккумулятор побольше, чтобы обеспечить себе еще большее преимущества над флагманами мира Android, не делает этого. Как видим, похоже, Apple наконец решилась пойти тем же путем наращивания емкости АКБ. Заметную прибавку, что и ожидаемо, получила модель iPhone 11 Pro Max. Это отчасти оправдывает ее вес в целых 226 граммов. Также стоит отметить, что только старшие «профессиональные» модели получили 6 ГБ ОЗУ, тогда как iPhone 11 получил 4 ГБ, на 1 ГБ больше iPhone Xr.

Напомним, в США смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются по цене от $699, $999 и $1099 соответственно. Предзаказы стартуют уже завтра, а продажи — через неделю, 20 сентября. В Украине новые iPhone 11 появятся чуть позже, но ориентировочные цены уже известны.

Источник: Twitter